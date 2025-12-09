“Verano Conectado”: Ushuaia lanza talleres gratuitos para aprender IA, storytelling y herramientas digitales

La propuesta incluye un taller de “Chat GPT – Exploración guiada”, orientado a quienes quieran dar sus primeros pasos en el uso de la inteligencia artificial como herramienta para organizar tareas, generar ideas y mejorar la productividad en el estudio, el trabajo o proyectos personales.

Otro de los espacios será “Storytelling – El arte de contar historias”, destinado a mejorar la comunicación narrativa, aprender a conectar con distintas audiencias y aplicar técnicas de relato en proyectos educativos, laborales o emprendedores.

El programa también incorpora “Software Libre – Primeros pasos”, donde se abordarán los principios del software libre y sus herramientas, promoviendo el uso, estudio, modificación y distribución de tecnologías abiertas que favorecen la colaboración y la transparencia.

Para las personas mayores se diseñó “Informática Inicial para Adultos Mayores”, un taller pensado para familiarizarse con el uso de la computadora, la navegación por internet y la gestión del correo electrónico, en un entorno cuidado, accesible y con acompañamiento personalizado.

El Punto Digital atiende de lunes a viernes de 9 a 20 horas, y allí los vecinos y vecinas pueden realizar consultas o utilizar el espacio.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en Punto Digital (Kuanip 2089, esquina La Pampa) o a través del formulario online: inscripciones.website/punto-digital. En ambos canales se puede consultar la disponibilidad de días, horarios y modalidad de cada taller.

Para más información, están disponibles los canales de contacto:

Celular: 2901 612358

Instagram: @puntodigitalushuaia