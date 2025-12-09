“Verano Conectado”: Ushuaia lanza talleres gratuitos para aprender IA, storytelling y herramientas digitales

ShelknamsurUshuaia09/12/2025
Ante una multitud que se acercó al Cartel de Ushuaia, en la pasarela “Luis Pedro Fique”, la Municipalidad llevó adelante el tradicional encendido del Árbol Navideño y dio por iniciado el calendario de las fiestas de fin de año en la ciudad. A la medianoche, entre aplausos, música y teléfonos celulares en alto, miles de vecinos y vecinas esperaron el primer minuto del 8 de diciembre para compartir el ya clásico festejo popular a orillas del canal Beagle.
El Parque de los 100 Años se transformó este 7 de diciembre en el gran escenario de bienvenida a las fiestas de fin de año. Miles de personas de Ushuaia, Tolhuin, Río Gallegos, Porvenir y Punta Arenas se acercaron a la ciudad para vivir una noche que combinó música, luces y emoción, coronada con el tradicional encendido del Árbol de Navidad.
La Municipalidad de Ushuaia dio a conocer el balance turístico del fin de semana largo comprendido entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, con números que confirman a la ciudad como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia en esta época del año.
El espacio llevó adelante una nueva jornada formativa en Ushuaia en el marco del Programa de Capacitación de Dirigentes, Mujeres y Juventud, con un encuentro orientado al análisis del emprendedurismo en el contexto actual.
El Mercado del Atlántico abrió sus puertas en Río Grande y ya funciona en el Paseo Canto del Viento, sobre Fagnano 650. Con esta inauguración, la ciudad se integra de manera formal a la red patagónica de comercialización impulsada junto a Río Gallegos y otros municipios del sur, con el foco puesto en los emprendedores y la producción local.
Con una gran concurrencia de familias, niñas y niños, Río Grande vivió este domingo la tradicional Fiesta del Encendido del Árbol de Navidad, una celebración que combinó música en vivo, actividades recreativas y propuestas culturales pensadas para toda la comunidad, y que además dejó un saldo positivo para la economía local.
La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, incorporó una nueva estación al programa BiciUshuaia en el marco de su segunda temporada, consolidando la iniciativa como una política pública de movilidad sustentable en la ciudad. Desde el lunes 8 de diciembre está disponible la estación “Plaza Chupetín”, ubicada en Pioneros Fueguinos 4631, que funciona de 15 a 20 horas y está destinada a usuarios mayores de 16 años.
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia presentó la primera etapa de “Verano Conectado”, un programa de talleres breves y gratuitos pensado para que vecinos y vecinas de todas las edades fortalezcan sus habilidades digitales, comunicacionales y tecnológicas.
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, puso en marcha el Mini Parque Vial, una propuesta recreativa y formativa que reunió a numerosas familias en el Cono de Sombra, donde chicos y chicas disfrutaron de una tarde de aprendizaje y diversión al aire libre.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro con el secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. De la reunión también participó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el sistema de salud municipal.