Mini Parque Vial en el Cono de Sombra: Río Grande apuesta a la educación vial desde la infancia

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, puso en marcha el Mini Parque Vial, una propuesta recreativa y formativa que reunió a numerosas familias en el Cono de Sombra, donde chicos y chicas disfrutaron de una tarde de aprendizaje y diversión al aire libre.

Niños y niñas fueron los protagonistas del recorrido por las calles de una mini ciudad especialmente diseñada para la actividad. El circuito contó con señalizaciones, giros, una rotonda, sendas peatonales, espacios de estacionamiento y distintos desafíos pensados para incorporar, de manera lúdica, conceptos básicos de seguridad vial. Muchas familias acompañaron de cerca la experiencia, convirtiendo la jornada en un verdadero espacio de encuentro y participación comunitaria.

Entre las atracciones más convocantes estuvieron los mini vehículos aportados de forma totalmente gratuita por Lucars, un emprendimiento local que habitualmente funciona con autitos de alquiler en la Plaza Almirante Brown y que se sumó a la iniciativa. A esto se sumaron bicicletas y monopatines puestos a disposición por el Municipio, lo que permitió que todas las infancias pudieran participar sin necesidad de llevar elementos propios.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que “asumimos la tarea de construir una comunidad responsable y comprometida con la seguridad vial” y subrayó que “invertimos en este nuevo espacio recreativo para fortalecer la tarea permanente que llevamos adelante con nuestro equipo de educación vial”.

“Ahora las instituciones y las familias en general cuentan con un nuevo espacio para educar jugando”, remarcó Ferro. De este modo, el Municipio de Río Grande continúa impulsando propuestas que promueven la movilidad segura desde edades tempranas, apuntalando la construcción de una cultura vial responsable en toda la comunidad.

