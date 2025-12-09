Mini Parque Vial en el Cono de Sombra: Río Grande apuesta a la educación vial desde la infancia

Vuoto se reunió con Andrés Rodríguez (UPCN) para avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud municipal
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro con el secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. De la reunión también participó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el sistema de salud municipal.