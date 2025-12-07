Una persona murió durante una excursión al Ojo del Albino y el caso vuelve a poner en debate los recaudos para senderos de alta exigencia en Tierra del Fuego

Ningún control médico ni buen estado físico garantizan evitar imprevistos, pero la preparación, la evaluación personal y el equipamiento adecuado ayudan a reducir riesgos en senderos exigentes, donde el clima y el terreno demandan más que una caminata recreativa. En ese contexto, una persona mayor de 50 años, oriunda de Buenos Aires, se descompensó durante una excursión al Ojo del Albino y falleció luego de ser trasladada en helicóptero al hospital. Sin información oficial sobre las causas, el caso vuelve a abrir el debate sobre seguridad y planificación en actividades de montaña en Tierra del Fuego.

Ushuaia07/12/2025 Mariano López
Según la información policial, la persona comenzó a sentirse mal durante el ascenso. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia que incluyó un rescate aéreo mediante helicóptero debido a la complejidad del terreno y la distancia con el área urbana. Ya en el Hospital Regional Ushuaia, ingresó en estado crítico y falleció minutos después pese a la intervención médica.

La Comisaría Tercera tomó intervención y dio aviso al juzgado de turno, que ya inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

El caso reabre una discusión necesaria: la conveniencia de evaluar el estado físico personal antes de realizar recorridos de alta exigencia y considerar controles médicos previos cuando se planifican actividades de esfuerzo sostenido. Sin embargo, especialistas remarcan que ningún control elimina por completo el riesgo: incluso personas con buena condición física pueden sufrir descompensaciones, accidentes o eventos inesperados. La prevención no garantiza evitar estos episodios, pero sí permite reducir riesgos y afrontar el sendero con mejores condiciones.

En Tierra del Fuego, el clima cambiante, el viento, el terreno técnico y los tiempos de marcha extensos pueden transformar una experiencia placentera en un escenario adverso. Lo que comienza como una caminata disfrutada en medio de paisajes únicos puede, en pocos minutos, volverse un desafío extremo. Guías locales suelen advertir que “la montaña puede ser compañera o enemiga: la diferencia está en la preparación”.

Senderos como Ojo del Albino, Glaciar Vinciguerra, Laguna de los Témpanos, Paso Beban o circuitos de altura en el Valle de Tierra Mayor están catalogados como difíciles o muy difíciles. Exigen equipamiento adecuado, planificación horaria, hidratación, alimentación apropiada, conocimiento del terreno y, en muchos casos, la presencia de guías habilitados. A pesar de la cartelería que indica la dificultad, en temporada alta es frecuente observar caminantes sin ropa técnica, sin experiencia en montaña o sin evaluar previamente sus capacidades físicas.

Recomendaciones básicas difundidas por guías especializados incluyen:

Chequeo médico previo, especialmente en mayores de 40 años o personas con antecedentes cardíacos.
Indumentaria técnica adecuada al clima local.
Hidratación y nutrición durante toda la marcha.
Planificación del recorrido y horario estimado de regreso.
No subestimar la dificultad del terreno y, ante la duda, contratar guías profesionales.

