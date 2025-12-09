BiciUshuaia suma una nueva estación en la Plaza Chupetín y amplía la red de bicicletas públicas

La Municipalidad de Ushuaia, a través del Instituto Municipal de Deportes, incorporó una nueva estación al programa BiciUshuaia en el marco de su segunda temporada, consolidando la iniciativa como una política pública de movilidad sustentable en la ciudad. Desde el lunes 8 de diciembre está disponible la estación “Plaza Chupetín”, ubicada en Pioneros Fueguinos 4631, que funciona de 15 a 20 horas y está destinada a usuarios mayores de 16 años.

La vicepresidenta del Instituto Municipal de Deportes, Carla Petrina, explicó que “habilitamos esta nueva estación en el Mirador de los Andes intentando llegar a más puntos de la ciudad, y así facilitar el acceso a los vecinos y vecinas”, al destacar la ampliación del sistema.

En la misma línea, convocó a la comunidad a apropiarse de la propuesta: “Invitamos a los vecinos y vecinas a sumarse a esta propuesta de movilidad sustentable, y que disfruten del verano y de Ushuaia de la manera más natural y amigable con nuestro entorno”.

