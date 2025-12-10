Vuoto se reunió con Andrés Rodríguez (UPCN) para avanzar en el fortalecimiento del sistema de salud municipal

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un encuentro con el secretario general nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez. De la reunión también participó el jefe de Gabinete municipal, Sebastián Iriarte. El objetivo central fue avanzar en una agenda de trabajo conjunta para fortalecer el sistema de salud municipal.

Durante la reunión, Vuoto presentó una propuesta para optimizar, mejorar y ampliar la red de salud de la Municipalidad de Ushuaia, a partir de un esquema de trabajo articulado con la organización sindical. La intención es fortalecer la calidad de atención y los servicios que se brindan a la comunidad, en un contexto de alta demanda y de fuertes restricciones económicas.

El encuentro también sirvió para intercambiar visiones sobre la situación económica nacional y los desafíos que enfrentan los gobiernos locales para sostener y ampliar políticas públicas en áreas claves como salud, obra pública y promoción turística. En ese marco, se analizó la importancia de consolidar acuerdos institucionales que permitan sostener inversiones y garantizar servicios esenciales.

Al cierre de la reunión, el jefe de Gabinete, Sebastián Iriarte, destacó: “Tuvimos un muy grato encuentro con Andrés Rodríguez, donde charlamos sobre la realidad económica del país y los desafíos del actual modelo económico. Pudimos contarle sobre nuestra gestión y cómo abordamos las políticas públicas en distintas áreas, como salud, obra pública y promoción turística. Vamos a trabajar en distintos convenios para afianzar una alianza estratégica”.

La reunión se inscribe en una estrategia de gestión que busca fortalecer vínculos institucionales y avanzar en acuerdos que permitan apuntalar el sistema de salud municipal y otras políticas prioritarias para los vecinos y vecinas de Ushuaia.
 
 
 

