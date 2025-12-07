Flybondi inauguró su nueva ruta Córdoba–Ushuaia con tres vuelos semanales para la temporada de verano

ShelknamsurUshuaia03/12/2025
La Municipalidad de Ushuaia desarrolló este miércoles una nueva etapa del plan de mejoramiento y recuperación de la infraestructura urbana, con la repavimentación de un tramo de la calle 12 de Octubre, entre Karukinka y Malvinas Argentinas.
ShelknamsurRío Grande 04/12/2025
En el marco del proceso de modernización del sistema sanitario local, el Municipio presentó una nueva herramienta digital para la gestión de turnos médicos, que estará disponible de manera permanente y promete reducir tiempos de espera y simplificar trámites.
ShelknamsurUshuaia04/12/2025
La Municipalidad llevó adelante este miércoles un operativo de control vehicular en la avenida Maipú, a cargo de la Dirección de Tránsito, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normativas viales y mejorar la seguridad en la circulación diaria.
ShelknamsurRío Grande 05/12/2025
Mientras avanza la temporada de obras prevista para los meses más templados del año, el Municipio confirmó la puesta en marcha de una nueva plaza en el corazón de Chacra IV, un barrio que en los últimos años viene registrando una importante densificación y demanda de espacios recreativos.
ShelknamsurUshuaia05/12/2025
En el marco del plan permanente de mantenimiento urbano, el Municipio llevó adelante una serie de intervenciones en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, fortalecer la accesibilidad peatonal y mantener los espacios verdes en condiciones.
ShelknamsurUshuaia05/12/2025
Los canteros habían sido intervenidos hace pocos días en el marco de trabajos de embellecimiento urbano. Los tulipanes aparecieron arrancados y destruidos a metros de los bustos de Juan Domingo y Eva Perón, en la esquina de Maipú y Roca.
Mariano LópezUshuaia07/12/2025
Ningún control médico ni buen estado físico garantizan evitar imprevistos, pero la preparación, la evaluación personal y el equipamiento adecuado ayudan a reducir riesgos en senderos exigentes, donde el clima y el terreno demandan más que una caminata recreativa. En ese contexto, una persona mayor de 50 años, oriunda de Buenos Aires, se descompensó durante una excursión al Ojo del Albino y falleció luego de ser trasladada en helicóptero al hospital. Sin información oficial sobre las causas, el caso vuelve a abrir el debate sobre seguridad y planificación en actividades de montaña en Tierra del Fuego.
ShelknamsurNacionales07/12/2025
La provincia sumó tres nuevas frecuencias directas entre Córdoba y Ushuaia operadas por la low cost Flybondi. El vuelo inaugural se realizó el sábado y llegó con un importante caudal de turistas y residentes aprovechando el fin de semana largo.
ShelknamsurDe interés 07/12/2025
La Secretaría de Deportes de la Provincia llevó adelante este sábado la muestra anual de Gimnasia Rítmica en la Casa del Deporte, con la participación de 35 niñas y adolescentes de entre 4 y 13 años. Las gimnastas entrenan durante el año bajo la conducción de la profesora Mariana Martínez.
ShelknamsurJudiciales 07/12/2025
La polémica llegó a los tribunales y terminó con una decisión categórica: la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una sentencia que obliga a la empresa Cruiseline SRL a modificar toda su oferta turística en la que presentaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.