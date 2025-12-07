Flybondi inauguró su nueva ruta Córdoba–Ushuaia con tres vuelos semanales para la temporada de verano

Con esta operación, la aerolínea suma una nueva conexión a su red en el extremo sur del país, donde ya vuela a Buenos Aires y El Calafate, ampliando la oferta de conectividad aérea hacia Tierra del Fuego.

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó la incorporación de la ruta y señaló que “es importante que las empresas aéreas puedan contar con nuevas rutas hacia nuestro destino, lo que significa mayor conectividad aérea. Felicito y agradezco a Flybondi por seguir apostando al Fin del Mundo”.

Asimismo, remarcó que estas gestiones apuntan a consolidar el flujo turístico hacia la provincia y, al mismo tiempo, brindar más alternativas de viaje para estudiantes y residentes fueguinos con vínculos en el centro del país. “La diversificación de rutas es clave para el crecimiento sostenido de nuestra actividad turística”, afirmó.

Desde la compañía, el director comercial de Flybondi, Federico Pastori, celebró la apertura del tramo Córdoba–Ushuaia y sostuvo: “Cada nuevo destino abre oportunidades para más personas, impulsa el desarrollo regional y refuerza nuestro compromiso de ofrecer un servicio accesible, seguro y eficiente”.

Flybondi inició operaciones en 2018 y ya transportó más de 17 millones de pasajeros. Según datos de la empresa, el 20% voló por primera vez, lo que —aseguran— refleja el objetivo de democratizar el acceso al transporte aéreo.

En paralelo al lanzamiento de la ruta, la aerolínea habilitó el código promocional FLYUSHUAIA con un 20% de descuento para compras realizadas hasta el 8 de diciembre a través de su página web. La promoción aplica a pasajes entre Ushuaia y Córdoba o Buenos Aires en ambos sentidos.

Las autoridades del sector esperan que esta nueva conexión fortalezca la movilidad turística y facilite la llegada de visitantes desde distintas regiones del país durante la temporada alta.