Multitudinaria Fiesta del Árbol en Río Grande: familias, emprendedores y un fuerte impacto económico

Con una gran concurrencia de familias, niñas y niños, Río Grande vivió este domingo la tradicional Fiesta del Encendido del Árbol de Navidad, una celebración que combinó música en vivo, actividades recreativas y propuestas culturales pensadas para toda la comunidad, y que además dejó un saldo positivo para la economía local.

El intendente Martín Perez sostuvo que este encuentro “ya forma parte de una tradición que nos une a los riograndenses y que nos recuerda que, incluso en los momentos difíciles, nuestra ciudad mantiene viva su identidad y sus valores comunitarios”. En la misma línea, remarcó que “cada vez que nos reunimos como pueblo, reafirmamos esa historia hecha de trabajo, de solidaridad y de acompañarnos unos a otros. Río Grande creció así y va a seguir creciendo con esa fuerza”.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó el sentido de estas fechas: “La Navidad es un tiempo para estar cerca de nuestra gente, acompañar a las familias, a nuestros adultos mayores y a los niños y niñas, y renovar la esperanza en un futuro mejor para la ciudad”. Y añadió un reconocimiento especial: “Quiero agradecer a todas las familias que se acercaron, a quienes hicieron posible este evento y a cada vecino que sigue creyendo en Río Grande. Esta fiesta es un símbolo de unión, de esperanza y de identidad riograndense”.

El sector gastronómico tuvo un rol central en la celebración. A lo largo de la tarde, Perez recorrió el espacio donde se instalaron carros de comida y emprendimientos cerveceros, dialogó con los emprendedores y analizó alternativas para generar nuevos ámbitos de comercialización durante el verano, con el objetivo de mejorar sus ventas y ofrecer más opciones al público. Muchos de ellos estimaron ganancias cercanas al 40% en promedio, un dato que el propio intendente tomó como termómetro del movimiento económico que genera el evento.

“El Encendido del Árbol no sólo es un encuentro que fortalece nuestra identidad y nuestra unión como comunidad, sino que también dinamiza la economía local”, señaló Perez. En ese sentido, remarcó que durante el fin de semana se registró “un importante movimiento en distintos sectores, como la actividad hotelera, que mostró un nivel de ocupación destacado”. Para el intendente, estos indicadores “demuestran que nuestra ciudad tiene un enorme potencial para seguir creciendo y que cada evento que convoca a miles de personas también impulsa el trabajo de emprendedores, comercios y prestadores de servicios”.

Sobre el cierre, el jefe comunal puso el foco en el trabajo interno del Municipio para que la fiesta se desarrolle sin inconvenientes. “Quiero agradecer profundamente a cada equipo del Municipio que dejó todo para que esta fiesta sea un éxito y que miles de familias pudieran disfrutar de un encuentro seguro, organizado y lleno de alegría”, expresó, mencionando a las áreas de Servicios Públicos, Higiene Urbana, Tránsito, Defensa Civil, Cultura, Comunicación, Gestión Ciudadana, Deporte y Turismo, los Promotores Territoriales y el personal de Salud.

“Este evento es el resultado del esfuerzo colectivo y del enorme orgullo que sentimos por nuestra ciudad”, concluyó Perez.

