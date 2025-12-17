Río Grande destinó más de $9.300 millones a los servicios municipales de salud en 2025

Este lunes, en sesión, el legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman ratificó su rechazo a la modificación de la ley de salmoneras y cuestionó el contenido del proyecto y el proceso legislativo que derivó en su tratamiento en la Legislatura
En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.
Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y planteó que el próximo año exigirá “más eficiencia” en la gestión y una administración “responsable” de los recursos públicos, en un escenario económico que describió como complejo.
El Municipio de Río Grande informó que ya están abiertas las inscripciones para que clubes e instituciones deportivas de la ciudad puedan solicitar horarios de entrenamiento en los espacios deportivos municipales durante enero y febrero. La convocatoria comenzará a regir desde el lunes 5 de enero, a través de un formulario online.
El Municipio formalizó un paso administrativo decisivo sobre los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”. La medida apunta a despejar el camino hacia la futura entrega de los títulos de propiedad y reforzar la seguridad jurídica del espacio.
La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos lanzó la preinscripción para el Dispositivo de Terapia Asistida con Perros (TAP) 2026, una propuesta gratuita dirigida a niños, niñas y adolescentes de 2 a 18 años con condición de autismo y otros diagnósticos que requieran acompañamiento clínico integral.
Un siniestro vial fatal ocurrido en Ushuaia sigue bajo investigación. El hecho se registró el domingo 14 de diciembre, durante la madrugada, en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco, donde un motociclista murió pese a la intervención policial en el lugar.
El legislador provincial Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos) volvió a cuestionar la modificación de la Ley 1355 de acuicultura aprobada en la Legislatura y advirtió que la actividad, tal como se plantea, puede terminar afectando sectores que hoy sostienen empleo e identidad productiva en Tierra del Fuego.
El Municipio de Río Grande informó que durante 2025 se destinaron más de 9.300 millones de pesos al funcionamiento integral de los servicios municipales de salud, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda y la ampliación de la atención sanitaria en distintos puntos de la ciudad.
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.