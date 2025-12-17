Río Grande destinó más de $9.300 millones a los servicios municipales de salud en 2025

El Municipio de Río Grande informó que durante 2025 se destinaron más de 9.300 millones de pesos al funcionamiento integral de los servicios municipales de salud, en un contexto marcado por el aumento sostenido de la demanda y la ampliación de la atención sanitaria en distintos puntos de la ciudad.

Río Grande 17/12/2025ShelknamsurShelknamsur
md (78)
Copiar Código AMP

Según los datos oficiales, la inversión permitió sostener la atención tanto de vecinos sin obra social como de afiliados a distintos sistemas de cobertura, entre ellos el programa nacional SUMAR y OSEF, además de personas que cuentan con obra social privada y recurren al sistema municipal.

Desde el área de Salud señalaron que el incremento en la cantidad de consultas obligó a reforzar la estructura sanitaria local, manteniendo operativos 15 dispositivos de atención distribuidos en el ejido urbano, con prestaciones que van desde atención primaria hasta servicios especializados.

En qué se destinó la inversión

El monto informado fue utilizado para cubrir múltiples áreas del sistema sanitario municipal, entre ellas el sostenimiento de la planta de trabajadores de la salud, la contratación de profesionales médicos y técnicos, la compra de insumos esenciales y el equipamiento de los distintos centros.

También se incluyeron tareas de mantenimiento, fortalecimiento de dispositivos estratégicos y el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud en territorio, con foco en una mayor accesibilidad para los vecinos.

Dentro de la red municipal se destacan espacios como el Centro Médico de Rehabilitación “Mamá Margarita”, el Centro Municipal de las Infancias, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular y los dispositivos de salud mental, además de los centros de atención primaria en barrios.

Mayor demanda y presencia territorial

Desde el Municipio remarcaron que el crecimiento de la demanda no se limitó a personas sin cobertura formal, sino que también se registró un aumento en la atención de vecinos con obra social, lo que refleja una presión creciente sobre el sistema sanitario local.

En ese marco, se incorporaron articuladores comunitarios de salud, una estrategia orientada a reforzar la presencia territorial y facilitar el acceso a los servicios, especialmente en zonas con mayor demanda.

Las autoridades municipales indicaron que la política sanitaria apunta a sostener y fortalecer el sistema de salud local frente al contexto actual, garantizando la continuidad de la atención y la cobertura en toda la ciudad.

Últimos artículos
JLDICIEMBRE2025

El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Shelknamsur
Legislatura 17/12/2025

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.

Te puede interesar
Lo más visto
multimedia.normal.a6c18da24232c3d5.494d472d32303232303133302d5741303032375f6e6f726d616c2e6a7067

Ushuaia, la joya austral que brilla en el verano 2026

Shelknamsur
De interés 16/12/2025

En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.

photo_5006216736827092988_y

Pérez celebró la aprobación unánime del Presupuesto 2026 en Río Grande y pidió “redoblar el esfuerzo” para sostener servicios y obras con recursos propios

Shelknamsur
Río Grande 16/12/2025

Tras la aprobación del Presupuesto Municipal 2026, el intendente Martín Perez destacó el acompañamiento unánime del Concejo Deliberante y planteó que el próximo año exigirá “más eficiencia” en la gestión y una administración “responsable” de los recursos públicos, en un escenario económico que describió como complejo.

JLDICIEMBRE2025

El Parlamento fueguino designó a Jorge Lechman como representante ante el Consejo de la Magistratura

Shelknamsur
Legislatura 17/12/2025

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.