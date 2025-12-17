Río Grande destinó más de $9.300 millones a los servicios municipales de salud en 2025

Según los datos oficiales, la inversión permitió sostener la atención tanto de vecinos sin obra social como de afiliados a distintos sistemas de cobertura, entre ellos el programa nacional SUMAR y OSEF, además de personas que cuentan con obra social privada y recurren al sistema municipal.

Desde el área de Salud señalaron que el incremento en la cantidad de consultas obligó a reforzar la estructura sanitaria local, manteniendo operativos 15 dispositivos de atención distribuidos en el ejido urbano, con prestaciones que van desde atención primaria hasta servicios especializados.

En qué se destinó la inversión

El monto informado fue utilizado para cubrir múltiples áreas del sistema sanitario municipal, entre ellas el sostenimiento de la planta de trabajadores de la salud, la contratación de profesionales médicos y técnicos, la compra de insumos esenciales y el equipamiento de los distintos centros.

También se incluyeron tareas de mantenimiento, fortalecimiento de dispositivos estratégicos y el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud en territorio, con foco en una mayor accesibilidad para los vecinos.

Dentro de la red municipal se destacan espacios como el Centro Médico de Rehabilitación “Mamá Margarita”, el Centro Municipal de las Infancias, el Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular y los dispositivos de salud mental, además de los centros de atención primaria en barrios.

Mayor demanda y presencia territorial

Desde el Municipio remarcaron que el crecimiento de la demanda no se limitó a personas sin cobertura formal, sino que también se registró un aumento en la atención de vecinos con obra social, lo que refleja una presión creciente sobre el sistema sanitario local.

En ese marco, se incorporaron articuladores comunitarios de salud, una estrategia orientada a reforzar la presencia territorial y facilitar el acceso a los servicios, especialmente en zonas con mayor demanda.

Las autoridades municipales indicaron que la política sanitaria apunta a sostener y fortalecer el sistema de salud local frente al contexto actual, garantizando la continuidad de la atención y la cobertura en toda la ciudad.