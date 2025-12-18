¿Qué lavavajillas comprar? Guía para acertar con tu próxima compra

Shutterstock

Lo primero en qué fijarse al comprar un lavavajillas es la capacidad expresada en número de cubiertos, ya que define cuánta vajilla podés lavar en cada ciclo. Las familias numerosas suelen aprovechar mejor los modelos de gran capacidad, mientras que los hogares pequeños pueden priorizar equipos más compactos.

Además de la capacidad, conviene pensar en el espacio disponible en tu cocina y en la forma en que usás el lavavajillas: si cocinás a diario, si recibís visitas con frecuencia o si necesitás ciclos rápidos para tener siempre la vajilla lista.

Capacidad y tamaño: encontrá el equilibrio perfecto

La capacidad se mide por la cantidad de cubiertos que acepta cada modelo. Los lavavajillas de mayor tamaño permiten lavar de una sola vez toda la vajilla utilizada en una comida familiar, mientras que los más compactos son ideales para parejas o personas que cocinan poco.

Como referencia general, podés orientarte así:

● Hogares de 1 a 2 personas: modelos compactos de 8 a 10 cubiertos resultan suficientes para un uso diario moderado.

● Familias de 3 a 4 personas: equipos de 12 a 13 cubiertos ofrecen un buen equilibrio entre espacio interior y tamaño exterior.

● Familias numerosas o quienes organizan reuniones con frecuencia: lavavajillas de 14 a 15 cubiertos permiten lavar la vajilla de hasta 15 comensales en un solo ciclo.

Antes de elegir, pensá también en el tipo de menaje que usás con más frecuencia: si tenés muchas ollas y fuentes grandes, una buena distribución interior y cestas ajustables te darán más libertad para organizar cada carga.

Eficiencia energética y consumo de agua

Un lavavajillas eficiente reduce el impacto en tu factura y en el medio ambiente. Los modelos con eficiencia A+ aprovechan mejor cada ciclo de lavado, combinando un consumo moderado con resultados impecables.

Sistemas como Auto Wash Sensing detectan automáticamente el nivel de suciedad y ajustan duración, temperatura y consumo de agua. Gracias a esta tecnología, podés lograr un lavado impecable ahorrando hasta un 80 % de agua frente al lavado a mano, sin necesidad de estar pendiente del programa.

Entender cómo elegir el mejor lavavajillas también implica mirar qué funciones ayudan a optimizar recursos en tu rutina diaria. Algunas de las más útiles son:

● Programa Eco, pensado para reducir el gasto de agua y energía sin renunciar a una limpieza profunda.

● Sensores de carga, que ajustan el ciclo cuando el lavavajillas no está completamente lleno.

● Inicio diferido de hasta 24 horas, ideal para programar los lavados en los horarios que más te convengan.

● Apertura automática de puerta al finalizar, que libera el vapor y mejora el secado sin alargar innecesariamente el ciclo.

Programas y funciones de lavado para cada rutina

Cuantos más programas y funciones tenga el equipo, más fácil será adaptar cada lavado al tipo de suciedad y a la vajilla que cargues. Este tipo de lavavajillas suele incluir varios ciclos predefinidos y funciones especiales orientadas a optimizar el rendimiento.

Programas esenciales del día a día

Entre los programas más prácticos que podés encontrar se destacan:

● Automático, que regula temperatura y duración según la suciedad detectada por los sensores.

● Pesado, diseñado para ollas, sartenes y recipientes con restos muy adheridos.

● Eco, que prioriza el ahorro de recursos con un lavado eficiente.

● Normal, ideal para la vajilla de uso diario con suciedad estándar.

● 60', para lavados completos en aproximadamente una hora cuando necesitás resultados rápidos.

● Vidrio, pensado para copas y cristalería delicada.

Funciones avanzadas que marcan la diferencia

Además de los programas principales, hay lavavajillas que tienen funciones especiales multiplican su versatilidad:

● La opción Intensivo (70 °C) potencia el lavado cuando la suciedad es muy resistente.

● La función de media carga permite lavar menos piezas sin desaprovechar el ciclo.

● Algunos modelos incorporan una función de secado intensivo, especialmente útil para utensilios plásticos o recipientes en los que suele quedar agua.

● La función Sanitizar (o Higiénico en algunos modelos) añade un enjuague final a alta temperatura que ayuda a eliminar hasta el 99,9 % de las bacterias, ideal para vajilla de bebés o personas con piel sensible.

● El lavado inteligente combina sensores y programas automáticos para adaptar cada ciclo a las necesidades reales de la carga.

Diseño, interior y confort de uso

El diseño exterior y el manejo diario son claves para que el lavavajillas se integre fácilmente a tu cocina. Los modelos con acabado inoxidable, panel frontal moderno y líneas minimalistas combinan bien con distintos estilos de muebles.

El panel digital touch screen con display LED de alta visibilidad facilita la selección de programas y el control del tiempo restante, incluso a cierta distancia. Además, el bloqueo de seguridad para niños evita cambios involuntarios en la configuración durante el funcionamiento.

Interior flexible y cestas ajustables

La distribución interior es uno de los puntos que más influye en la comodidad. Este tipo de lavavajillas incorpora 2 cestos separados y una bandeja adicional para cubiertos y utensilios de cocina, lo que libera espacio en la cesta inferior.

La cesta superior regulable en altura permite acomodar platos grandes en la parte inferior, incluidos los de hasta 32 cm de diámetro. A esto se suman portavasos específicos y púas plegables que se adaptan desde copas delicadas hasta ollas y fuentes voluminosas.

Máxima higiene en cada lavado

Si en tu casa hay niños pequeños, personas alérgicas o simplemente te gusta asegurarte de que todo quede perfectamente limpio, la higiene es un criterio fundamental. La función Sanitizar (+Higiénico), junto con las altas temperaturas de enjuague, ofrece una limpieza profunda en cada ciclo.

Combinada con el sistema de apertura automática de puerta al finalizar el programa, la salida del vapor y el refuerzo del secado ayudan a que la vajilla quede lista para guardar, sin restos de humedad.

Consejos para maximizar el rendimiento

Además de elegir un buen equipo, tus hábitos de uso influyen directamente en el resultado de cada lavado. Estas recomendaciones te ayudarán a sacarle el máximo partido al lavavajillas:

● Retirá en seco los restos de comida más grandes, sin necesidad de prelavar a mano, para no gastar más agua de la necesaria.

● Esperá a completar la carga antes de ponerlo en marcha o aprovechá la función de media carga cuando realmente no puedas esperar.

● Distribuí bien la vajilla: los platos deben colocarse sin tocarse entre sí, la cubertería va en su bandeja o cesto específico y las aspas no deben golpear ningún recipiente.

● Usá los programas intensivos solo cuando la suciedad lo requiera y priorizá el modo Eco para la vajilla de uso diario.

● Activá las funciones de refuerzo de secado cuando cargues muchos plásticos o necesites la vajilla lista para guardar rápidamente.

Pexels

La última decisión: el lavavajillas que mejor va con vos

En resumen, cuando te preguntes qué lavavajillas comprar, tené en cuenta la capacidad que necesitás, la eficiencia energética, la variedad de programas y la comodidad del interior. Un modelo con sensores inteligentes, funciones de secado avanzadas y buena organización interna puede transformar tu rutina en la cocina.

Ahora que sabés como elegir un buen lavavajillas y conocés las funciones que realmente marcan la diferencia, solo queda comparar modelos concretos y elegir el que mejor se adapte a tu espacio, tu presupuesto y tu forma de cocinar. Así, tu inversión será duradera y disfrutarás de un aliado silencioso y eficiente en cada comida.