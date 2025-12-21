Mercado Navideño en Río Grande: cordero a $10.500 el kilo y una canasta de ofertas para la mesa de fin de año

Con una propuesta pensada para acompañar la mesa de Navidad y Año Nuevo, el Municipio de Río Grande invitó a la comunidad a participar del Mercado Navideño, un espacio que reunirá alimentos esenciales a precios promocionales y una agenda familiar con la visita de Papá Noel.

La actividad se realizará durante tres jornadas —domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre— entre las 12 y las 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670. En ese marco, Papá Noel estará disponible de 15 a 18 para compartir un momento con las infancias y sumar un componente recreativo al paseo.

Entre las ofertas más buscadas aparece el cordero fresco a $10.500 el kilo, una de las opciones tradicionales para las celebraciones de fin de año. A la vez, distintos comercios y productores locales acercarán promociones con productos clave para el consumo familiar.

La Distribuidora Aima ofrecerá maples de huevos con valores diferenciados: 2 maples comunes a $11.000 y 2 maples grandes XL a $13.000. En tanto, Pollería Austral sumará alternativas para las comidas de las fiestas: 3 kilos de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000.

La propuesta también incluye una fuerte presencia de frutas y verduras con precios promocionales a través de Verdulería Saturno. Entre los valores informados se destacan papa a $990 el kilo, cebolla a $1.190, zanahoria a $1.390, zapallitos a $1.990, ananá a $4.900 la unidad, banana a $2.900 el kilo, naranja a $2.390 y manzana a $2.750, entre otros productos.

Además, se podrán adquirir pollos de RGA Alimentos, de producción local. Desde la organización remarcaron que se trata de pollos naturales, sin conservantes ni aditivos, elaborados bajo estándares de calidad y con mano de obra fueguina.

Con esta iniciativa, el Municipio apuntó a ofrecer variedad, precios accesibles y un espacio de encuentro comunitario en la antesala de las fiestas, reforzando la idea de acompañar a las familias riograndenses en una de las épocas de mayor demanda en el consumo.