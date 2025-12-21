Mercado Navideño en Río Grande: cordero a $10.500 el kilo y una canasta de ofertas para la mesa de fin de año
El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.