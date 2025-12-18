Río Grande abrió la inscripción permanente para tramitar o renovar el Carné de Manipulación Segura de Alimentos

Desde el Ejecutivo municipal precisaron que quienes deban tramitarlo por primera vez o renovarlo deberán realizar el curso de “Manipulación Segura de Alimentos”, dictado de manera permanente por la Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud.

La inscripción es online y permanece habilitada durante todo el año en el siguiente enlace: http://bit.ly/3Y6dgVk. Al momento de registrarse, se solicita presentar un certificado médico que acredite aptitud para manipular alimentos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 436295 o escribir a [email protected].