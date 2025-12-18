Río Grande abrió la inscripción permanente para tramitar o renovar el Carné de Manipulación Segura de Alimentos

ShelknamsurDe interés 16/12/2025
En Ushuaia, capital de nuestra provincia de Tierra del Fuego, el verano 2026 se presenta como una invitación irresistible a redescubrir el Fin del Mundo bajo un sol que se extiende hasta altas horas de la noche. Capital de Tierra del Fuego y puerta de entrada a la Patagonia austral, Ushuaia consolida su posición como destino estrella para el turismo de aventura y naturaleza. En este artículo profundizamos en el tema.
ShelknamsurLegislatura 17/12/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, fue designado por el Parlamento provincial como representante ante el Consejo de la Magistratura y confirmó que asumirá un nuevo período en el organismo. “Uno representa la decisión que te otorga el Poder Legislativo y, a través de ellos, a toda la ciudadanía”, sostuvo en diálogo con Radio Provincia. En la misma entrevista, repasó el alcance institucional de esa representación, se refirió a la dinámica reciente de la Legislatura y fijó postura sobre el debate por los recursos provinciales, en un escenario económico que describió como complejo.
ShelknamsurUshuaia17/12/2025
El Municipio de Ushuaia intensificó en los últimos días los trabajos en la pasarela Luis Pedro Fique, una obra que se ejecuta con presupuesto, personal y maquinaria municipal. En esta etapa, las tareas se concentran en el sector de Bahía Encerrada, donde se avanzó con un nuevo tramo de completamiento de veredas y la bicisenda lateral de hormigón.
ShelknamsurUshuaia18/12/2025
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, pidió la colaboración de la comunidad al momento de la disposición de los residuos sólidos urbanos y los voluminosos, y remarcó que, si bien “el Municipio hace un esfuerzo grande con la recolección y tratamiento”, la limpieza de la ciudad “también es responsabilidad de los vecinos”.
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
El Municipio de Río Grande llevará adelante este sábado 20 de diciembre, desde las 17, una edición especial del Paseo Canto del Viento con eje navideño. La actividad se realizará en Fagnano 650 e incluirá descuentos, sorteos y propuestas recreativas pensadas para grandes y chicos, en una convocatoria orientada a acompañar a emprendedores y productores locales.
ShelknamsurDe interés 18/12/2025
Si te estás preguntando qué lavavajillas comprar para tu casa, esta guía te ayudará a comparar opciones y entender qué características marcan la diferencia en el día a día.
ShelknamsurDe interés 18/12/2025
La portabilidad numérica es un derecho. Por qué tener en cuenta la posibilidad del cambio de compañía móvil ayuda a tu economía
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
Con el objetivo de reforzar la seguridad en el sector alimenticio de la ciudad, el Municipio de Río Grande mantiene abierta durante todo el año la capacitación obligatoria para obtener o renovar el Carné de Manipulación Segura de Alimentos, un documento personal e intransferible, con validez nacional y una vigencia de tres años.
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
El beneficio, correspondiente al desarrollo del Ciclo Lectivo 2025, se instrumentó mediante acreditaciones en las tarjetas SUBE de los vecinos y vecinas alcanzados por el programa, según informó el Municipio de Río Grande.
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
El Municipio de Río Grande lanzó la convocatoria para participar de las Colonias de Verano 2026, una propuesta integral que incluye actividades recreativas y deportivas para niñas y niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores, durante la temporada estival.