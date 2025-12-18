Río Grande: el Municipio sostuvo el Boleto Estudiantil durante todo 2025 y alcanzó a más de 6.500 estudiantes y docentes

El beneficio, correspondiente al desarrollo del Ciclo Lectivo 2025, se instrumentó mediante acreditaciones en las tarjetas SUBE de los vecinos y vecinas alcanzados por el programa, según informó el Municipio de Río Grande.

De acuerdo a lo detallado por el Ejecutivo local, a lo largo del año el Estado municipal garantizó el acceso al Boleto Estudiantil para estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, además de contemplar a acompañantes y docentes.

En ese marco, más de 6.500 estudiantes y docentes pudieron utilizar el transporte público para concurrir a diario a los establecimientos educativos, ya sea para cursar o para cumplir funciones laborales.

El Municipio recordó, además, que el esquema de boletos gratuitos no se limita al universo educativo: también alcanza a pacientes oncológicos, adultos mayores, jubilados y pensionados, Veteranos de Guerra, Bomberos Voluntarios y deportistas, ampliando el alcance social de la política de movilidad urbana.

