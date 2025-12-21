Río Grande fue reconocido por impulsar pasantías educativas: 215 estudiantes participaron durante 2025

Lo más visto

Río Grande abrió la inscripción permanente para tramitar o renovar el Carné de Manipulación Segura de Alimentos Shelknamsur Río Grande 18/12/2025 Con el objetivo de reforzar la seguridad en el sector alimenticio de la ciudad, el Municipio de Río Grande mantiene abierta durante todo el año la capacitación obligatoria para obtener o renovar el Carné de Manipulación Segura de Alimentos, un documento personal e intransferible, con validez nacional y una vigencia de tres años.

Río Grande sostiene el Boleto Estudiantil con fondos propios en 2025 y alcanza a más de 6.500 beneficiarios Shelknamsur Río Grande 21/12/2025 En medio de un escenario socioeconómico complejo y con la falta de subsidios del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, el Municipio de Río Grande aseguró durante 2025 la continuidad del Boleto Estudiantil, un beneficio que permite viajar en transporte público de manera gratuita a estudiantes y docentes de distintos niveles.

Transporte público en Ushuaia: el 24 de diciembre habrá servicio reducido y las últimas salidas serán a las 18.10 Shelknamsur Ushuaia 21/12/2025 Este miércoles 24 de diciembre, el transporte público en Ushuaia funcionará con horario reducido por las Fiestas. Según informó Ushuaia Integral Sociedad del Estado, las líneas A y B tendrán sus últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10, con cierre de servicio a las 20.00. La línea D hará su último recorrido a las 18.00 y finalizará a las 19.30. En tanto, la línea C recorta su esquema: Ramal 1 (servicio 1) sale 18.30 y termina 19.15; Ramal 1 (servicio 2) sale 19.00 y finaliza 19.45; y el Ramal 3 comienza 18.40 y concluye 19.45. Tras esos horarios, no habrá más colectivos hasta el día siguiente por el regreso de las unidades a cabecera.

Mercado Navideño en Río Grande: cordero a $10.500 el kilo y una canasta de ofertas para la mesa de fin de año Shelknamsur Río Grande 21/12/2025 El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.

Lechman cuestiona el traspaso de YPF a Terra Ignis y advierte sobre riesgos millonarios para Tierra del Fuego Shelknamsur Legislatura 22/12/2025 A pocas horas de la labor parlamentaria en la Legislatura de Tierra del Fuego, prevista para las 14 horas de este lunes, y en un contexto en el que el traspaso de las áreas convencionales de hidrocarburos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis no tuvo dictamen de comisión, aunque podría ser incorporado en esa instancia o tratado posteriormente sobre tablas en la sesión de las 17 horas, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) salió a cuestionar la iniciativa. Advirtió que la operación implicaría asumir un pasivo económico y ambiental millonario, sin que los legisladores cuenten con la documentación necesaria para evaluar su impacto real.

Glaciares, Humedales y Bosques en Riesgo: La Alerta del Ministerio Público de la Defensa ante la Ampliación del Ejido Urbano de Ushuaia Shelknamsur De interés 22/12/2025 En un llamado de atención para las autoridades provinciales, el Ministerio Público de la Defensa expresó su inquietud frente al proyecto de ley que propone la ampliación del ejido urbano de Ushuaia, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino. A pesar de que la iniciativa no cuenta con dictamen de comisión, existe la posibilidad de que avance en la labor parlamentaria de la tarde o incluso se trate sobre tablas en la sesión de las 17 horas.

Glaciares, humedales y bosques en el centro del debate: Lechman valoró que el proyecto de ampliación del ejido urbano no haya avanzado Shelknamsur Legislatura 23/12/2025 El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.