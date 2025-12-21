Río Grande fue reconocido por impulsar pasantías educativas: 215 estudiantes participaron durante 2025

El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su aporte al desarrollo de pasantías educativas y prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. Durante 2025, un total de 215 jóvenes realizaron experiencias formativas en distintas áreas municipales, en articulación con instituciones como la UNTDF, Universidad Siglo XXI, UNPA, TECLAB, CPET y otros establecimientos de la ciudad.

El reconocimiento se entregó en el marco del acto de egreso de los 7º años de la orientación Maestros Mayores de Obra (MMO) del Colegio Provincial de Educación Técnica (CPET), donde se destacó el acompañamiento institucional a las trayectorias educativas y la vinculación entre escuela y trabajo.

Según se informó, las pasantías y prácticas se desarrollaron en diferentes dependencias municipales y estuvieron orientadas a fortalecer aprendizajes en contextos reales de desempeño laboral. La iniciativa alcanzó a estudiantes provenientes de múltiples instituciones locales y de educación superior, entre ellas CIERG, Colegio Cono Sur, CENT N° 35, EMEI, EDEI y CPET, además de universidades e institutos de formación.

Desde el Municipio señalaron que la política busca ampliar oportunidades, consolidar saberes técnicos y acompañar la formación de jóvenes riograndenses, reforzando el puente entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo.

