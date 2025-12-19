YPF expuso por videoconferencia en la Legislatura fueguina y confirmó un déficit anual de USD 80 millones

La salida de YPF de Tierra del Fuego fue abordada este jueves a partir de las 13, durante una reunión realizada en la Legislatura provincial, donde la petrolera nacional participó por videoconferencia desde Buenos Aires en una exposición atravesada por problemas de conexión. No hubo directivos de la compañía presentes en la sala. Durante la presentación, funcionarios provinciales confirmaron que la operatoria de YPF en la provincia registra un déficit anual cercano a los USD 80 millones, situación que se mantiene al menos desde 2018. El dato fue expuesto por la ministra de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, quien también integra el directorio de Terra Ignis Energía S.A. como representante de la provincia.

Castillo indicó que 273 pozos continúan en producción, mientras que otros 330 se encuentran en estudio o en proceso previo al abandono, en el marco de campos maduros y con baja productividad. Según se explicó, los costos operativos crecientes y la caída de la producción llevaron a YPF a sostener durante años una operación deficitaria.

En relación con el esquema de transición, se señaló que el déficit anual podría reducirse en torno al 50% tras el reordenamiento previsto, lo que llevaría el costo mensual a un nivel cercano a los USD 3 millones. No obstante, desde la exposición se aclaró que el impacto fiscal positivo no superaría el 10% y que la mejora recién podría comenzar a reflejarse hacia marzo, sujeta a los niveles de producción.

La funcionaria también se refirió a la situación laboral de unos 500 trabajadores, cuyos salarios superan los 5 millones de pesos mensuales, según categoría y función. La continuidad de los puestos de trabajo fue mencionada como uno de los ejes centrales del esquema que impulsa el Ejecutivo provincial.

En el plano legislativo, se informó que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, aunque podría ser tratado sobre tablas este lunes 22, a las 17, junto con la iniciativa de ampliación del ejido urbano, que se encuentra en la misma situación. En el oficialismo estiman que ambas propuestas contarían con los votos necesarios para avanzar.

La discusión continuará en el recinto, en un contexto marcado por limitaciones técnicas durante la exposición, ausencia de representantes empresariales y la urgencia del Ejecutivo por definir el futuro de la operatoria energética en la provincia.

