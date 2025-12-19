YPF expuso por videoconferencia en la Legislatura fueguina y confirmó un déficit anual de USD 80 millones

Castillo indicó que 273 pozos continúan en producción, mientras que otros 330 se encuentran en estudio o en proceso previo al abandono, en el marco de campos maduros y con baja productividad. Según se explicó, los costos operativos crecientes y la caída de la producción llevaron a YPF a sostener durante años una operación deficitaria.

En relación con el esquema de transición, se señaló que el déficit anual podría reducirse en torno al 50% tras el reordenamiento previsto, lo que llevaría el costo mensual a un nivel cercano a los USD 3 millones. No obstante, desde la exposición se aclaró que el impacto fiscal positivo no superaría el 10% y que la mejora recién podría comenzar a reflejarse hacia marzo, sujeta a los niveles de producción.

La funcionaria también se refirió a la situación laboral de unos 500 trabajadores, cuyos salarios superan los 5 millones de pesos mensuales, según categoría y función. La continuidad de los puestos de trabajo fue mencionada como uno de los ejes centrales del esquema que impulsa el Ejecutivo provincial.

En el plano legislativo, se informó que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, aunque podría ser tratado sobre tablas este lunes 22, a las 17, junto con la iniciativa de ampliación del ejido urbano, que se encuentra en la misma situación. En el oficialismo estiman que ambas propuestas contarían con los votos necesarios para avanzar.

La discusión continuará en el recinto, en un contexto marcado por limitaciones técnicas durante la exposición, ausencia de representantes empresariales y la urgencia del Ejecutivo por definir el futuro de la operatoria energética en la provincia.