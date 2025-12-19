YPF expuso por videoconferencia en la Legislatura fueguina y confirmó un déficit anual de USD 80 millones
La salida de YPF de Tierra del Fuego fue abordada este jueves a partir de las 13, durante una reunión realizada en la Legislatura provincial, donde la petrolera nacional participó por videoconferencia desde Buenos Aires en una exposición atravesada por problemas de conexión. No hubo directivos de la compañía presentes en la sala. Durante la presentación, funcionarios provinciales confirmaron que la operatoria de YPF en la provincia registra un déficit anual cercano a los USD 80 millones, situación que se mantiene al menos desde 2018. El dato fue expuesto por la ministra de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, quien también integra el directorio de Terra Ignis Energía S.A. como representante de la provincia.