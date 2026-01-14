“OSEF y la Caja necesitan previsibilidad”, dijo Lechman tras reunirse con trabajadores y jubilados

El proyecto, conocido como “Ley de Goteo”, propone un esquema de transferencia diaria y automática de recursos desde la Provincia, los municipios y los entes descentralizados, con el objetivo de evitar desfasajes financieros que terminan impactando directamente en prestaciones de salud y en el sistema previsional.

Durante la reunión, el intercambio giró en torno a la situación actual de ambos organismos y a la necesidad de discutir herramientas estructurales que permitan salir de la lógica de la emergencia permanente. La iniciativa surge de trabajadores y jubilados que conviven a diario con las consecuencias de un sistema tensionado y buscan llevar el debate al plano legislativo.

Lechman valoró el planteo y remarcó la importancia de abrir la discusión con una mirada integral. “Cuando hablamos de OSEF y de la Caja no estamos hablando de números fríos, sino de derechos concretos. Por eso este tipo de propuestas tienen que ser debatidas con responsabilidad y sin especulación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el proyecto merece un tratamiento serio dentro de la Legislatura. “No hay soluciones simples para problemas complejos, pero sí hay decisiones que se pueden discutir. Este proyecto plantea un camino posible y amerita que lo analicemos a fondo”, expresó.

El legislador aseguró además que acompañará el debate parlamentario de la iniciativa. “Todo lo que apunte a darle previsibilidad al sistema y tranquilidad a trabajadores y jubilados tiene que ser parte de la agenda legislativa. Ese es el compromiso que tenemos que asumir”, afirmó.