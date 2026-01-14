“OSEF y la Caja necesitan previsibilidad”, dijo Lechman tras reunirse con trabajadores y jubilados

El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.

WhatsApp Image 2026-01-14 at 15.13.50 (1)
El proyecto, conocido como “Ley de Goteo”, propone un esquema de transferencia diaria y automática de recursos desde la Provincia, los municipios y los entes descentralizados, con el objetivo de evitar desfasajes financieros que terminan impactando directamente en prestaciones de salud y en el sistema previsional.

Durante la reunión, el intercambio giró en torno a la situación actual de ambos organismos y a la necesidad de discutir herramientas estructurales que permitan salir de la lógica de la emergencia permanente. La iniciativa surge de trabajadores y jubilados que conviven a diario con las consecuencias de un sistema tensionado y buscan llevar el debate al plano legislativo.

Lechman valoró el planteo y remarcó la importancia de abrir la discusión con una mirada integral. “Cuando hablamos de OSEF y de la Caja no estamos hablando de números fríos, sino de derechos concretos. Por eso este tipo de propuestas tienen que ser debatidas con responsabilidad y sin especulación”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el proyecto merece un tratamiento serio dentro de la Legislatura. “No hay soluciones simples para problemas complejos, pero sí hay decisiones que se pueden discutir. Este proyecto plantea un camino posible y amerita que lo analicemos a fondo”, expresó.

El legislador aseguró además que acompañará el debate parlamentario de la iniciativa. “Todo lo que apunte a darle previsibilidad al sistema y tranquilidad a trabajadores y jubilados tiene que ser parte de la agenda legislativa. Ese es el compromiso que tenemos que asumir”, afirmó.

Dialisis_2-1024x576

Papeles que se patean, pacientes que esperan: la deuda de OSEF que frenó la diálisis

Mariano López
De interés 14/01/2026

En Ushuaia, por unas horas, la diálisis se frenó. Y si alguien necesita que se lo expliquen: la diálisis no es un “turno”. No es “vení mañana”. No es “te lo reprogramo”. Es lo que evita que el cuerpo se intoxique. Es lo que sostiene la vida cuando los riñones ya no pueden. Fue lo de siempre: deuda, demora, papeles que se patean. Y, del otro lado, gente que no puede esperar. Pacientes. Familias. Personas que llegaron a su horario y se encontraron con algo que no debería existir en salud: incertidumbre.

rescate_domo_blanco

Dos noches en la montaña y los rescataron con vida: un llamado desde CABA fue clave para hallarlos en Domo Blanco

Shelknamsur
De interés 14/01/2026

El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.

LECHAN-1536x1023

Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

Shelknamsur
Legislatura 08/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

ENERGIA-820x360

YPF, Terra Ignis y una analogía simple: hacerse cargo de un negocio que ya da pérdidas

Mariano López
Legislatura 23/12/2025

El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis fue celebrado por el Gobierno provincial como un logro estratégico, aunque en la sesión legislativa de este lunes no contó con el acompañamiento de los legisladores Lechman, Löffler y Villegas. Traducido a la vida cotidiana, la Provincia asume un negocio que pierde 80 millones de dólares por año, con empleados, contratos y costos fijos incluidos. No se trata de un proyecto en crecimiento: Terra Ignis recibe una estructura armada, costosa y deficitaria, en un esquema donde el Estado juega a ser empresario con dinero público, aun sin experiencia previa en el sector.

ambiente

Más de 600 mil dólares en rescates: el costo real de la montaña que terminan pagando todos los fueguinos

Mariano López
De interés 12/01/2026

Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.

photo_5132349077226982242_y

Salud refuerza el diagnóstico por imágenes en Río Grande con la incorporación de un nuevo mamógrafo digital y un seriógrafo de alta tecnología

Shelknamsur
Política13/01/2026

El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.

photo_5129633532614478740_x

Río Grande entregó 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos y consolida el acompañamiento al entramado productivo local

Shelknamsur
Río Grande 13/01/2026

El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.

md (82)

Lanzan “Fútbol de Barrio”, una propuesta gratuita para promover el juego y la integración durante el verano en Río Grande

Shelknamsur
Río Grande 13/01/2026

En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.

