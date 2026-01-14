Dos noches en la montaña y los rescataron con vida: un llamado desde CABA fue clave para hallarlos en Domo Blanco
El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.De interés 14/01/2026Shelknamsur