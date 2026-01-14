Dos noches en la montaña y los rescataron con vida: un llamado desde CABA fue clave para hallarlos en Domo Blanco

Lo más visto

Más de 600 mil dólares en rescates: el costo real de la montaña que terminan pagando todos los fueguinos Mariano López De interés 12/01/2026 Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.

Abren las inscripciones para la segunda quincena de las Colonias de Verano 2026 en Río Grande Shelknamsur Río Grande 12/01/2026 El Municipio de Río Grande informó que este lunes se habilitan las inscripciones para la segunda quincena de enero de las Colonias de Verano 2026, una propuesta gratuita destinada a toda la comunidad que se desarrolla en distintos espacios deportivos municipales y que, año tras año, convoca a cientos de familias.

Obras y mantenimiento urbano: el Municipio de Ushuaia avanza con intervenciones en distintos sectores de la ciudad Shelknamsur Ushuaia 12/01/2026 La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa desarrollando obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, todas financiadas íntegramente con recursos municipales, en el marco de una estrategia sostenida de mejora de la infraestructura urbana.

Salud refuerza el diagnóstico por imágenes en Río Grande con la incorporación de un nuevo mamógrafo digital y un seriógrafo de alta tecnología Shelknamsur Política 13/01/2026 El Ministerio de Salud de la Provincia avanzó con una nueva etapa en el proceso de modernización del sistema público sanitario al concretar la incorporación de un mamógrafo digital de última generación y un seriógrafo de alta complejidad para el Hospital Regional Río Grande. La iniciativa forma parte de una política sostenida de renovación integral del equipamiento de diagnóstico por imágenes en toda la red provincial.

Río Grande entregó 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos y consolida el acompañamiento al entramado productivo local Shelknamsur Río Grande 13/01/2026 El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.

Lanzan “Fútbol de Barrio”, una propuesta gratuita para promover el juego y la integración durante el verano en Río Grande Shelknamsur Río Grande 13/01/2026 En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.

La Municipalidad de Ushuaia congela su propia administración: el Ejecutivo frena contrataciones y movimientos internos Shelknamsur Ushuaia 13/01/2026 La Municipalidad de Ushuaia dispuso la suspensión de las contrataciones bajo el régimen de locación de servicios y de los contratos administrativos en todo el ámbito del Ejecutivo local. La medida quedó formalizada a través de la circular 002/2026 de la Jefatura de Gabinete y alcanza a la totalidad de las secretarías municipales.

“OSEF y la Caja necesitan previsibilidad”, dijo Lechman tras reunirse con trabajadores y jubilados Shelknamsur Legislatura 14/01/2026 El legislador provincial Jorge Lechman mantuvo un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento de Trabajadores y Jubilados de Tierra del Fuego, en el marco de una iniciativa impulsada por el propio sector para avanzar en una ley que garantice previsibilidad financiera a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de la Provincia.

Dos noches en la montaña y los rescataron con vida: un llamado desde CABA fue clave para hallarlos en Domo Blanco Shelknamsur De interés 14/01/2026 El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.