Vacaciones en el Parque: balance positivo del primer fin de semana y fuerte impacto en la economía local

Mariano LópezDe interés 12/01/2026
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
ShelknamsurRío Grande 12/01/2026
El Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de utilizar correctamente los ECOpuntos PET, los cuales están destinados de manera exclusiva al depósito de eco botellas, latas y botellas PET. Desde el Ejecutivo municipal aclararon que estos dispositivos no están habilitados para otro tipo de envases ni para residuos domiciliarios, como restos orgánicos, vidrio, cartón, plásticos que no sean PET u otros desechos.
ShelknamsurRío Grande 13/01/2026
En el marco de las vacaciones de verano, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego puso en marcha el programa “Fútbol de Barrio”, una iniciativa gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años que busca fomentar la recreación, la integración social y una vida activa a través del deporte en espacios públicos.
ShelknamsurDe interés 14/01/2026
El operativo se activó cuando la madre de los dos jóvenes advirtió la pérdida total de contacto, luego de que salieran a la montaña el lunes y no regresaran ni dieran señales, pese a que tenían pasaje para volver a CABA. Con la certeza de que se encontraban en la zona de Laguna Domo Blanco, dentro del Cordón Alvear, un sector cordillerano ubicado al norte de Ushuaia, la mujer alertó a los servicios de emergencia. Los jóvenes fueron encontrados este miércoles, tras un despliegue logístico que superó los 30.000 dólares.
ShelknamsurUshuaia14/01/2026
La jefa de Gabinete planteó que, por dos meses, se frenen ingresos de personal, contrataciones y modalidades de vinculación. “Es una señal”, sostuvo, en un contexto de reclamos por orden y previsibilidad.
ShelknamsurRío Grande 15/01/2026
El Municipio confirmó que a lo largo de 2026 se mantendrá vigente el mecanismo de actualización de datos vinculado a una de sus principales políticas sociales, con el objetivo de garantizar una correcta asignación del beneficio y fortalecer los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.
Mariano López Nacionales15/01/2026
Las declaraciones del gobernador Gustavo Melella frente a la eliminación de aranceles a la importación de celulares vuelven a poner en primer plano una lógica que atraviesa su gestión: un Estado que reacciona frente a cada golpe externo, administra la urgencia y apela a la contención social, pero evita discutir en profundidad las causas estructurales que explican la fragilidad del modelo productivo fueguino.
ShelknamsurNacionales15/01/2026
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, volvió a expresar su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional que, desde este 15 de enero, estableció arancel cero para la importación de teléfonos celulares. Según advirtió, la medida golpea de manera directa a la industria electrónica de Tierra del Fuego y pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
ShelknamsurRío Grande 15/01/2026
Impulsada por la gestión del intendente Martín Pérez y construida a partir del diálogo con emprendedores locales, la propuesta “Vacaciones en el Parque” continuará este fin de semana en Río Grande con una agenda que combina actividades culturales, acciones solidarias y espacios recreativos para todas las edades. El evento se consolida como un punto de encuentro durante el verano y como una herramienta de acompañamiento a la economía local.
ShelknamsurRío Grande 16/01/2026
Con foco en la frescura, el sabor y la trazabilidad, RGA Alimentos continúa consolidando su propuesta de alimentos de producción local en Tierra del Fuego. Actualmente, vecinos y vecinas pueden acceder a distintas variedades de tomates, ajíes y pollos frescos, con una oferta pensada para sostener disponibilidad durante todo el año y reforzar la confianza en cada compra.