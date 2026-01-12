Vacaciones en el Parque: balance positivo del primer fin de semana y fuerte impacto en la economía local

El intendente de Río Grande, Martín Perez, realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque”, la propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico. La iniciativa se consolidó rápidamente como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento concreto a la economía local durante el verano, con un dato que marcó el pulso del evento: los carritos gastronómicos registraron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto de lo que suelen facturar en sus ubicaciones habituales.

Durante las primeras jornadas, el predio recibió una importante concurrencia de vecinos y vecinas, familias y grupos de amigos que se acercaron a compartir tardes y noches al aire libre. La propuesta combinó una variada oferta gastronómica con música, actividades culturales y opciones recreativas, en un entorno pensado para todas las edades. La jornada inaugural contó con musicalización a cargo de DJs y animación en vivo, marcando el inicio de un cronograma que se sostendrá a lo largo del verano.

El fin de semana continuó con las actividades previstas, entre ellas la presentación de la banda local “Rock & Amigos”, reforzando el perfil cultural del evento y el protagonismo de artistas de la ciudad.

Al evaluar la respuesta de la comunidad, el intendente Martín Perez destacó el sentido de la iniciativa. “Queremos que el verano se viva en los espacios públicos, con encuentro entre vecinos y con oportunidades para el trabajo local. ‘Vacaciones en el Parque’ refleja ese espíritu y la respuesta de la comunidad fue muy positiva”, señaló.

En esa línea, remarcó el rol del Parque de los 100 Años como punto de integración social. “Este parque nació para ser un lugar de encuentro y hoy lo estamos viendo en pleno funcionamiento: familias, vecinos, actividades culturales y emprendedores locales compartiendo el espacio público”, expresó.

Perez también puso en valor el proceso de transformación de la costa riograndense. “Durante estos años trabajamos para recuperar la costa y darle una nueva dinámica a la ciudad. Hoy, con ‘Vacaciones en el Parque’, sumamos una propuesta que combina recreación, cultura y economía local”, sostuvo. Y concluyó: “El Parque de los 100 Años es una obra que transformó la costa y hoy sigue creciendo con nuevas propuestas. ‘Vacaciones en el Parque’ es una forma de fortalecer el encuentro comunitario, la cultura y el trabajo local durante todo el verano”.

Por su parte, la directora general de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, valoró especialmente la respuesta del público y el funcionamiento del patio gastronómico desde su puesta en marcha. “Está funcionando muy bien desde su inicio, con una gran presencia de familias y vecinos que se apropian del espacio y lo eligen para compartir”, afirmó.

Sánchez subrayó además el impacto económico de la propuesta. Señaló que el patio gastronómico “pone en valor el trabajo de los emprendedores y artistas locales, genera movimiento económico, impulsa el consumo y crea oportunidades”, con efectos positivos tanto en lo social como en lo económico. En ese marco, destacó que “los carritos gastronómicos presentaron un incremento aproximado del 70% en las ventas respecto a lo que registran habitualmente en sus ubicaciones tradicionales, consolidando al patio gastronómico como un espacio que dinamiza la economía local y fortalece el trabajo que realizan”.

Cabe destacar que “Vacaciones en el Parque” funcionará durante los meses de enero y febrero, con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados. Además, dos fines de semana por mes se desarrollarán propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas especialmente pensadas para las infancias.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas orientadas a promover el uso de los espacios públicos, fortalecer la economía local y generar propuestas accesibles para que vecinos y vecinas puedan disfrutar del verano en comunidad.

