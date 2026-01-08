Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

Legislatura 08/01/2026ShelknamsurShelknamsur
LECHAN-1536x1023
Copiar Código AMP

“Arrancamos con el pie izquierdo, pidiendo plata prestada”, afirmó Lechman, al tiempo que remarcó que la provincia ya no puede sostener discursos que disimulen la gravedad del cuadro financiero. Para el legislador, negar la situación solo profundiza el deterioro y posterga decisiones que ya no admiten demora.

En ese marco, buscó despegar su análisis de cualquier alineamiento partidario con el gobierno nacional y fijó una posición clara sobre la coparticipación. “La Nación envía la coparticipación que tiene que enviar. Yo no defiendo a ningún Ejecutivo nacional, sea cual sea el signo político. Defiendo los intereses de los fueguinos en relación con la coparticipación. Acá hay que decir la verdad”, sostuvo, marcando un límite tanto al relato provincial como a la tentación de trasladar responsabilidades.

El agotamiento de un esquema financiero
Lechman interpretó el momento actual como el cierre de una etapa. Según su lectura, durante años la provincia se sostuvo sobre un esquema que redujo la presión por administrar con rigor. “A Tierra del Fuego le faltó un administrador que se pare en la caja y diga ‘esto es lo que hay’. Antes era fácil: había inflación que licuaba todo y levantabas el teléfono —en referencia al vínculo del gobierno fueguino con el gobierno nacional de Alberto Fernández— y te mandaban lo que necesitabas. Así, con plata ajena, gobierna cualquiera”, lanzó.

Ese modelo, advirtió, ya no existe. Y persistir en su lógica, lejos de ordenar las cuentas, acelera el desgaste institucional. “Seguir creyendo que Papá Nación va a resolver los problemas de la provincia es una fantasía que hoy tiene un costo social muy alto”, señaló.

Pobreza, prioridades y límites políticos

El diagnóstico fiscal se cruza, en el planteo de Lechman, con un escenario social que considera alarmante. Con más del 50% de pobreza en la provincia, sostuvo que ya no hay margen para disputas menores ni para dilaciones políticas. “No hay margen para chicanas ni para palos en la rueda”, afirmó.

Si bien evitó personalizar el conflicto con el gobernador Gustavo Melella, dejó en claro que el respaldo institucional no implica aval a la gestión. “Si mañana la provincia enfrenta un problema de institucionalidad, voy a estar defendiendo a la provincia. Eso no significa acompañar el desorden con el que se viene administrando”, planteó.

En ese sentido, cuestionó la falta de prioridades del Ejecutivo y puso el foco en áreas sensibles. “Educación y salud deberían estar en el centro de cualquier decisión. Este gobierno lleva seis años y los resultados están a la vista: ningún fueguino vive mejor”, sostuvo, relativizando además el uso recurrente de la pandemia como explicación estructural de la crisis.

Reforma constitucional y disputa de fondo

La posible reforma de la Constitución provincial fue otro de los ejes del debate. Para Lechman, avanzar en ese proceso no solo resulta inoportuno desde lo económico, sino que abre una discusión de poder en un contexto social adverso.

“No hay una sola señal de que una reforma constitucional mejore la vida de la gente. Es un gasto innecesario en una provincia que no logra garantizar servicios básicos en condiciones”, afirmó. Según estimaciones mencionadas durante la entrevista, el costo del proceso podría rondar los 8.000 millones de pesos.

Más allá del monto, el legislador defendió el texto constitucional vigente y apuntó al incumplimiento como problema central. “La Constitución no está enferma. El problema es que no se cumple. Se discuten cambios sobre normas que hoy funcionan como límites al poder político”, sostuvo, en alusión al sistema electoral y a la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Últimos artículos
vih-700x394

Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Mariano López
De interés 08/01/2026

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.

LECHAN-1536x1023

Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

Shelknamsur
Legislatura 08/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

Te puede interesar
ENERGIA-820x360

YPF, Terra Ignis y una analogía simple: hacerse cargo de un negocio que ya da pérdidas

Mariano López
Legislatura 23/12/2025

El traspaso de áreas de YPF a Terra Ignis fue celebrado por el Gobierno provincial como un logro estratégico, aunque en la sesión legislativa de este lunes no contó con el acompañamiento de los legisladores Lechman, Löffler y Villegas. Traducido a la vida cotidiana, la Provincia asume un negocio que pierde 80 millones de dólares por año, con empleados, contratos y costos fijos incluidos. No se trata de un proyecto en crecimiento: Terra Ignis recibe una estructura armada, costosa y deficitaria, en un esquema donde el Estado juega a ser empresario con dinero público, aun sin experiencia previa en el sector.

unnamed (3)

Glaciares, humedales y bosques en el centro del debate: Lechman valoró que el proyecto de ampliación del ejido urbano no haya avanzado

Shelknamsur
Legislatura 23/12/2025

El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.

Lo más visto
photo_5087140281534057592_y-1

Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

Shelknamsur
Nacionales30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

photo_5089392081347742544_y-2 (1)

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

photo_5111981667999484820_y-1-1

Río Grande lanza “Vacaciones en el Parque”, un nuevo polo gastronómico y cultural para el verano

Shelknamsur
Río Grande 07/01/2026

Con el objetivo de ampliar los espacios de encuentro al aire libre y acompañar a los emprendedores locales, el Municipio de Río Grande pondrá en marcha “Vacaciones en el Parque”, un nuevo patio gastronómico y cultural que funcionará durante enero y febrero en el Parque de los 100 Años. La iniciativa combinará propuestas culinarias, actividades recreativas y una agenda cultural pensada para toda la familia.

a-stunning-ultra-realistic-image-depicti_QjzX-PJPSQiZNjuUcbew_g_43hHRJDjQpSNgY_j7SdfdA

El Cobre, en Foco por la Energía Verde: Precios Podrían Alcanzar $11,000-$13,000 por Tonelada

Shelknamsur
Mundo08/01/2026

El cobre es conocido como el "metal del futuro" por su uso esencial en electricidad, vehículos eléctricos y centros de datos para IA. Te contamos que, aunque hay opiniones divididas, varios analistas ven precios altos en 2026 por demanda creciente, aunque eventos como disrupciones en minas o cambios económicos pueden alterarlo todo. Vamos a desglosar los pronósticos recientes con fuentes.

md (83)

Ushuaia refuerza la limpieza urbana con operativos nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad

Shelknamsur
Ushuaia08/01/2026

La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.

LECHAN-1536x1023

Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

Shelknamsur
Legislatura 08/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

vih-700x394

Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Mariano López
De interés 08/01/2026

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.