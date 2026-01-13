Lanzan “Fútbol de Barrio”, una propuesta gratuita para promover el juego y la integración durante el verano en Río Grande

La propuesta se desarrollará en distintas plazas de la ciudad de Río Grande, sujeta a las condiciones climáticas, y tendrá como eje central el juego como herramienta de encuentro, participación y fortalecimiento de los lazos comunitarios en cada barrio.

El programa dará inicio este miércoles 14 de enero con jornadas recreativas de fútbol en espacios abiertos, priorizando una dinámica inclusiva y participativa por sobre la competencia. En cada plaza se disputarán instancias barriales y los equipos ganadores accederán a una gran final que se jugará en la cancha del Club San Martín, donde se reunirán los clasificados de los distintos barrios.

Además de la actividad deportiva, cada encuentro contará con un espacio de convivencia pensado para los chicos y chicas participantes. En ese marco, se compartirá una chocolatada y golosinas, reforzando el carácter social, recreativo y comunitario de la propuesta. “Fútbol de Barrio” se extenderá durante todo el mes de febrero.

El primer encuentro se realizará este miércoles 14 de enero a partir de las 15 horas en la Plaza de la Alegría, ubicada en la intersección de las calles Garibaldi y Vukasovic, en el barrio Chacra 4.

En las semanas siguientes, el programa itinerante continuará su recorrido por las plazas de los barrios Perón, Margen Sur y Chacra 13, ampliando el alcance territorial de una iniciativa que apunta a acercar el deporte a los barrios y generar espacios de encuentro para las infancias durante el receso estival.