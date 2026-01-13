La Municipalidad de Ushuaia congela su propia administración: el Ejecutivo frena contrataciones y movimientos internos

La Municipalidad de Ushuaia dispuso la suspensión de las contrataciones bajo el régimen de locación de servicios y de los contratos administrativos en todo el ámbito del Ejecutivo local. La medida quedó formalizada a través de la circular 002/2026 de la Jefatura de Gabinete y alcanza a la totalidad de las secretarías municipales.

El alcance de la decisión es amplio. Además de frenar nuevas incorporaciones bajo esas modalidades, la circular establece la suspensión de recategorizaciones, cambios de grado, comisiones de servicio y adscripciones, lo que implica un congelamiento general de los movimientos internos dentro de la estructura administrativa.

Desde el Municipio, la disposición se inscribe en un proceso de ordenamiento y revisión de la planta de personal. El texto de la circular fija un criterio uniforme para todas las áreas y no contempla excepciones, por lo que cualquier modificación en la situación de revista del personal deberá quedar en suspenso hasta que se emitan nuevas instrucciones.

En la práctica, la medida impacta tanto en las áreas que utilizaban contratos temporales para reforzar su funcionamiento como en los trabajadores que aguardaban definiciones vinculadas a su carrera administrativa. Las recategorizaciones y cambios de grado, habitualmente asociados a procesos de reconocimiento y reorganización interna, quedan momentáneamente fuera de agenda.

