Abren las inscripciones para la segunda quincena de las Colonias de Verano 2026 en Río Grande

El Municipio de Río Grande informó que este lunes se habilitan las inscripciones para la segunda quincena de enero de las Colonias de Verano 2026, una propuesta gratuita destinada a toda la comunidad que se desarrolla en distintos espacios deportivos municipales y que, año tras año, convoca a cientos de familias.

Río Grande 12/01/2026ShelknamsurShelknamsur
photo_5123350248863501161_y-1
Copiar Código AMP

Las colonias infantiles se organizan en dos turnos diarios, según las edades. Por la mañana, de 09:30 a 12:30 horas, participan niñas y niños de 4 a 6 años. Por la tarde, de 14:00 a 17:30 horas, se desarrollan las actividades para los grupos de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, con propuestas adaptadas a cada franja etaria.

Las actividades se llevan adelante en diversos espacios municipales distribuidos en distintos puntos de la ciudad: el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura 670), el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano 970), el Polideportivo Malvinas Argentinas (Giamarini 3419), el Gimnasio Margen Sur (Wonska 490) y el Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50).

La inscripción se realizará de manera online y estará habilitada a partir de este lunes 12 de enero, desde las 10:00 horas, a través del sitio web portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes. El inicio de las actividades para este segundo grupo está previsto para el lunes 19 de enero.

Desde el Municipio recordaron además que los cupos se renuevan cada quince días, por lo que periódicamente se abren nuevas instancias de inscripción para permitir la participación de más niñas y niños a lo largo del verano.

De esta manera, durante el verano 2026, el Municipio de Río Grande reafirma su presencia territorial y su compromiso con la comunidad, garantizando el acceso gratuito al deporte, la recreación y espacios de encuentro, promoviendo el bienestar y la inclusión de las y los riograndenses.

Últimos artículos
md (84)

ECOpuntos PET: el Municipio de Río Grande refuerza el llamado al uso responsable de los puntos de reciclaje

Shelknamsur
Río Grande 12/01/2026

El Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de utilizar correctamente los ECOpuntos PET, los cuales están destinados de manera exclusiva al depósito de eco botellas, latas y botellas PET. Desde el Ejecutivo municipal aclararon que estos dispositivos no están habilitados para otro tipo de envases ni para residuos domiciliarios, como restos orgánicos, vidrio, cartón, plásticos que no sean PET u otros desechos.

photo_5127376823653174189_y-1

Vacaciones en el Parque: balance positivo del primer fin de semana y fuerte impacto en la economía local

Shelknamsur
Río Grande 12/01/2026

El intendente de Río Grande, Martín Perez, realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque”, la propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico. La iniciativa se consolidó rápidamente como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento concreto a la economía local durante el verano, con un dato que marcó el pulso del evento: los carritos gastronómicos registraron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto de lo que suelen facturar en sus ubicaciones habituales.

photo_5125423936383421392_y-1

Macarena Espinoza, de Ushuaia al Mundial: una charla inspiradora ante un gimnasio colmado

Shelknamsur
Ushuaia12/01/2026

Ante un gimnasio colmado, más de un centenar de personas participaron el viernes por la noche de la charla abierta que brindó la jugadora de la Selección Argentina de futsal, Macarena Espinoza, en el gimnasio Hugo Ítalo Favale. El encuentro combinó reconocimiento institucional, recorrido deportivo y un mensaje directo a las nuevas generaciones, en una jornada marcada por la cercanía y la emoción.

Te puede interesar
md (84)

ECOpuntos PET: el Municipio de Río Grande refuerza el llamado al uso responsable de los puntos de reciclaje

Shelknamsur
Río Grande 12/01/2026

El Municipio de Río Grande recordó a la comunidad la importancia de utilizar correctamente los ECOpuntos PET, los cuales están destinados de manera exclusiva al depósito de eco botellas, latas y botellas PET. Desde el Ejecutivo municipal aclararon que estos dispositivos no están habilitados para otro tipo de envases ni para residuos domiciliarios, como restos orgánicos, vidrio, cartón, plásticos que no sean PET u otros desechos.

photo_5127376823653174189_y-1

Vacaciones en el Parque: balance positivo del primer fin de semana y fuerte impacto en la economía local

Shelknamsur
Río Grande 12/01/2026

El intendente de Río Grande, Martín Perez, realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque”, la propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico. La iniciativa se consolidó rápidamente como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento concreto a la economía local durante el verano, con un dato que marcó el pulso del evento: los carritos gastronómicos registraron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto de lo que suelen facturar en sus ubicaciones habituales.

Lo más visto
puerto

Puerto de Ushuaia: el Gobierno dice que no hay intervención, pero sabe que el final está escrito

Mariano López
Política03/01/2026

Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.

multimedia.normal.a862d6f35f38ea70.SU1HXzIwMjQwOTEwXzExMzgwOV8xNzhfbm9ybWFsLndlYnA=

Renuncias en Economía y señales de quiebre interno en el Ejecutivo

Shelknamsur
Política05/01/2026

La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.

md (83)

Ushuaia refuerza la limpieza urbana con operativos nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad

Shelknamsur
Ushuaia08/01/2026

La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.

vih-700x394

Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Mariano López
De interés 08/01/2026

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.

ambiente

Más de 600 mil dólares en rescates: el costo real de la montaña que terminan pagando todos los fueguinos

Mariano López
De interés 12/01/2026

Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.

photo_5125423936383421392_y-1

Macarena Espinoza, de Ushuaia al Mundial: una charla inspiradora ante un gimnasio colmado

Shelknamsur
Ushuaia12/01/2026

Ante un gimnasio colmado, más de un centenar de personas participaron el viernes por la noche de la charla abierta que brindó la jugadora de la Selección Argentina de futsal, Macarena Espinoza, en el gimnasio Hugo Ítalo Favale. El encuentro combinó reconocimiento institucional, recorrido deportivo y un mensaje directo a las nuevas generaciones, en una jornada marcada por la cercanía y la emoción.

photo_5127376823653174189_y-1

Vacaciones en el Parque: balance positivo del primer fin de semana y fuerte impacto en la economía local

Shelknamsur
Río Grande 12/01/2026

El intendente de Río Grande, Martín Perez, realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque”, la propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico. La iniciativa se consolidó rápidamente como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento concreto a la economía local durante el verano, con un dato que marcó el pulso del evento: los carritos gastronómicos registraron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto de lo que suelen facturar en sus ubicaciones habituales.