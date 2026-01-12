Abren las inscripciones para la segunda quincena de las Colonias de Verano 2026 en Río Grande

Las colonias infantiles se organizan en dos turnos diarios, según las edades. Por la mañana, de 09:30 a 12:30 horas, participan niñas y niños de 4 a 6 años. Por la tarde, de 14:00 a 17:30 horas, se desarrollan las actividades para los grupos de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, con propuestas adaptadas a cada franja etaria.

Las actividades se llevan adelante en diversos espacios municipales distribuidos en distintos puntos de la ciudad: el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura 670), el Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano 970), el Polideportivo Malvinas Argentinas (Giamarini 3419), el Gimnasio Margen Sur (Wonska 490) y el Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50).

La inscripción se realizará de manera online y estará habilitada a partir de este lunes 12 de enero, desde las 10:00 horas, a través del sitio web portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes. El inicio de las actividades para este segundo grupo está previsto para el lunes 19 de enero.

Desde el Municipio recordaron además que los cupos se renuevan cada quince días, por lo que periódicamente se abren nuevas instancias de inscripción para permitir la participación de más niñas y niños a lo largo del verano.

De esta manera, durante el verano 2026, el Municipio de Río Grande reafirma su presencia territorial y su compromiso con la comunidad, garantizando el acceso gratuito al deporte, la recreación y espacios de encuentro, promoviendo el bienestar y la inclusión de las y los riograndenses.