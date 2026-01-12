Macarena Espinoza, de Ushuaia al Mundial: una charla inspiradora ante un gimnasio colmado

Mariano López Política03/01/2026
Mientras el Gobierno provincial insiste en que no existe una intervención administrativa formal en el Puerto de Ushuaia, en los expedientes se acumulan inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones que se intensificaron durante el cierre de 2025. Los controles nacionales avanzan en paralelo a la revisión del destino de millones de pesos y dólares invertidos en la terminal, en un escenario que dentro del propio sistema portuario ya se lee como el preludio de una intervención que, aunque aún no fue firmada, todos saben que está en camino.
Shelknamsur Política 05/01/2026
La vicegobernadora Mónica Urquiza aceptó la renuncia del ministro de Economía, Francisco Reynaldo Devita. Aunque en las últimas semanas ya se venía hablando de una posible salida del ministro de Economía, lo que terminó de sacudir al Gobierno fue la renuncia en bloque de todo el equipo económico. El Ejecutivo deberá ahora dar explicaciones sobre los motivos de la decisión y definir quién quedará a cargo de un área clave, en un contexto de creciente tensión política.
Shelknamsur Río Grande 06/01/2026
El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
Shelknamsur Ushuaia 08/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.
Mariano López De interés 08/01/2026
Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.
Mariano López De interés 12/01/2026
Ropa inadecuada, falta de preparación física, salidas sin planificación y la confianza en que siempre habrá alguien para salir a buscar. Entre 2024 y 2025, y con operativos que ya se repiten en el inicio de 2026, el Estado fueguino destinó más de 600 mil dólares a tareas de búsqueda y rescate en la montaña. Intervenciones que, cuando no hay seguro ni cobertura médica, se financian con recursos públicos. Frente a ese escenario, debería ser obligatorio que en cada inicio de sendero se informe el costo estimado de un rescate, qué implica salir sin preparación física o con la ropa inadecuada y cuánto cuesta cada operativo según el nivel de dificultad. Un dato básico que hoy no aparece y que terminan pagando todos los fueguinos.
Shelknamsur Ushuaia 12/01/2026
Ante un gimnasio colmado, más de un centenar de personas participaron el viernes por la noche de la charla abierta que brindó la jugadora de la Selección Argentina de futsal, Macarena Espinoza, en el gimnasio Hugo Ítalo Favale. El encuentro combinó reconocimiento institucional, recorrido deportivo y un mensaje directo a las nuevas generaciones, en una jornada marcada por la cercanía y la emoción.
Shelknamsur Río Grande 12/01/2026
El intendente de Río Grande, Martín Perez, realizó un balance positivo del primer fin de semana de “Vacaciones en el Parque”, la propuesta que quedó inaugurada el viernes en el Parque de los 100 Años con la apertura del nuevo Parque Gastronómico. La iniciativa se consolidó rápidamente como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento concreto a la economía local durante el verano, con un dato que marcó el pulso del evento: los carritos gastronómicos registraron un incremento aproximado del 70% en sus ventas respecto de lo que suelen facturar en sus ubicaciones habituales.
Shelknamsur Río Grande 12/01/2026
El Municipio de Río Grande informó que este lunes se habilitan las inscripciones para la segunda quincena de enero de las Colonias de Verano 2026, una propuesta gratuita destinada a toda la comunidad que se desarrolla en distintos espacios deportivos municipales y que, año tras año, convoca a cientos de familias.
Shelknamsur Ushuaia 12/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, continúa desarrollando obras y tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, todas financiadas íntegramente con recursos municipales, en el marco de una estrategia sostenida de mejora de la infraestructura urbana.