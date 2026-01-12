Macarena Espinoza, de Ushuaia al Mundial: una charla inspiradora ante un gimnasio colmado

Ante un gimnasio colmado, más de un centenar de personas participaron el viernes por la noche de la charla abierta que brindó la jugadora de la Selección Argentina de futsal, Macarena Espinoza, en el gimnasio Hugo Ítalo Favale. El encuentro combinó reconocimiento institucional, recorrido deportivo y un mensaje directo a las nuevas generaciones, en una jornada marcada por la cercanía y la emoción.

La deportista ushuaiense realizó un repaso completo por su carrera, desde sus primeros pasos en la Escuela Municipal hasta el presente que la encuentra en la élite del futsal nacional e internacional. Ese camino la llevó a vestir la camiseta de la Selección Argentina en un Mundial y a cerrar el 2025 como campeona con Ferro, logro que además le permitió clasificar a la Copa Libertadores.

“Siempre digo que soy una privilegiada por poder hacer esto que tanto me apasiona y haber llegado hasta un Mundial, pero también hay mucho trabajo detrás”, reflexionó Espinoza, al subrayar el esfuerzo sostenido, la constancia y las decisiones que marcaron su crecimiento deportivo.

En otro tramo de la charla, la jugadora puso el foco en la importancia del acompañamiento y el reconocimiento. “Agradezco este momento para compartir con todos ustedes, al Instituto por darme esta oportunidad y a mi familia por estar acá. Para nosotros, los deportistas, es muy importante que nos reconozcan, eso nos da fuerzas para seguir, especialmente a quienes estamos tan lejos de casa”, expresó ante el aplauso del público.

Uno de los momentos más significativos llegó cuando se refirió a la maternidad y a cómo ese proceso convivió con su carrera de alto rendimiento. “Cuando fui mamá y llegó la convocatoria a la Preselección, y luego quedé seleccionada para la gira previa al Mundial, no lo dudé un segundo y acepté. Mi objetivo siempre fue claro y tuve una familia detrás que me apoyó en todo momento”, relató, dejando un mensaje potente sobre la compatibilidad entre la vida personal y el deporte profesional.

Hacia el cierre, Espinoza habló directamente a las y los jóvenes presentes, con un mensaje claro y sin atajos: “Les digo a las nenas y a los varones que quieran dedicarse al futsal o a cualquier otro deporte que lo hagan, que vayan por sus sueños y trabajen por ellos, porque siempre se puede”.

Durante la jornada, la jugadora recibió el reconocimiento al Mérito Deportivo por parte del Concejo Deliberante. Finalizada la charla, compartió un momento distendido con las niñas y niños presentes, a quienes les enseñó su característico movimiento conocido como “la balanza”. La actividad concluyó con un partido recreativo de “todos contra todos”, cerrando la noche en un clima de entusiasmo, cercanía y celebración del deporte como herramienta de crecimiento y superación.

