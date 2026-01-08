Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.
De interés 08/01/2026 Mariano López
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En este punto, el problema adquiere una dimensión estructural. La suspensión de los antirretrovirales no es una demora inocua. Incluso lapsos breves pueden afectar la eficacia del tratamiento y favorecer resistencias futuras, que luego exigen esquemas más complejos y costosos. En el mercado privado, esos medicamentos superan el millón de pesos mensuales. Para la mayoría de los afiliados, la alternativa es inexistente.

La falta de insulina expone la misma lógica con otra urgencia. Pacientes diabéticos llevan al menos dos semanas sin recibir el medicamento, también por deudas con proveedores. En estos casos, la variable tiempo es crítica: la interrupción del tratamiento puede derivar en descompensaciones severas y cuadros de emergencia. La demora administrativa se traduce, sin escalas, en riesgo clínico.

El tercer hecho termina de completar el cuadro. Hace pocos días trascendió el fallecimiento de un paciente oncológico que atravesó dificultades para acceder a la medicación indicada. Las circunstancias del caso aún generan interrogantes, pero el dato es contundente: cuando el sistema no garantiza continuidad en tratamientos de alta complejidad, el margen de error se reduce a cero. La salud no admite prórrogas.

A este escenario se suma un problema menos visible pero persistente: la falta de información pública consolidada. Tierra del Fuego no cuenta con estadísticas accesibles y actualizadas sobre la cantidad de personas que viven con VIH. El subdiagnóstico es reconocido por el propio sistema sanitario, lo que amplía el alcance real del problema más allá de los casos registrados. La ausencia de datos también diluye responsabilidades.

En paralelo, el acceso a la atención médica se ve condicionado. En la Clínica San Jorge, uno de los principales prestadores privados de la provincia, afiliados a OSEF advierten que la atención se limita a un turno por hora, mientras otras obras sociales cuentan con mayor disponibilidad. No hay exclusión formal, pero sí una jerarquización que refleja el peso relativo de cada financiador.

Hasta el momento, no se conocieron anuncios oficiales que establezcan plazos concretos para regularizar pagos ni un plan integral para garantizar la provisión de medicamentos esenciales. El silencio institucional contrasta con la gravedad de los hechos.

La crisis de OSEF ya no puede leerse solo en términos contables. Cuando una obra social estatal falla en tres puntos críticos —VIH, diabetes y oncología— el problema deja de ser financiero y pasa a ser político. No por la magnitud de la deuda, sino por el modo en que se decide quién espera y quién no puede hacerlo. Porque en salud, a diferencia de otras áreas del Estado, el costo del desorden no se mide en números: se mide en tiempo, en deterioro y, en el extremo, en vidas.

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