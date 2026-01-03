Puerto de Ushuaia: el Gobierno dice que no hay intervención, pero sabe que el final está escrito

No hay intervención… por ahora

La desmentida llegó rápida : el Puerto de Ushuaia no está intervenido. No hay decreto, no hay resolución y no hubo desplazamiento de autoridades. Desde el Gobierno provincial remarcan que la conducción institucional sigue intacta y que hablar de intervención es incorrecto.

Formalmente, tienen razón. En los papeles, la palabra no aparece.

Lo que el Gobierno no desconoce

Lo que tampoco desconoce el Gobierno —aunque prefiera no decirlo en voz alta— es que el puerto atraviesa un proceso de control que no responde a una revisión de rutina. Desde hace meses, y con mayor intensidad durante el último trimestre de 2025, distintos organismos nacionales avanzaron con inspecciones, observaciones técnicas y actuaciones administrativas sobre seguridad, infraestructura, mantenimiento y procedimientos operativos.

La administración provincial fue notificada de observaciones concretas y de plazos de adecuación. Ese dato no fue negado. Por el contrario, fue admitido y relativizado bajo el rótulo de “fiscalización normal”.

Millones ejecutados, respuestas pendientes

El punto más incómodo no está en los controles en sí, sino en el contexto que los rodea. Las revisiones avanzan mientras se analiza el destino de millones de pesos y dólares que fueron anunciados, ejecutados y comprometidos para el puerto, pero cuyos resultados no terminan de reflejarse en el estado de la infraestructura ni en los estándares exigidos.

No se acusa, pero se pregunta. No se afirma delito, pero se revisa. Y cuando se revisa tanto, es porque las respuestas no alcanzan.

Una intervención que nadie quiere nombrar

En el sistema portuario argentino, estas etapas suelen tener un recorrido conocido: primero las observaciones, luego los plazos, después el seguimiento intensivo y, finalmente, la medida formal. El Gobierno provincial lo sabe. La autoridad nacional también. Por eso el esfuerzo está puesto en negar la palabra, no en desmentir el proceso.

Decir que no hay intervención hoy es técnicamente correcto. Sostener que no existe un escenario que conduce a ella es, como mínimo, discutible.

El silencio que anticipa

El Puerto de Ushuaia sigue operando. Los cruceros llegan. La logística antártica funciona. Todo eso es cierto. Pero también lo es que el puerto está bajo una lupa que no suele levantarse sin consecuencias.

El Gobierno insiste en que no hay intervención. Tal vez porque sabe que, cuando finalmente la haya, ya no habrá margen para aclaraciones. Y en política portuaria, negar el desenlace no suele cambiarlo: apenas lo demora.