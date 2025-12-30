Ushuaia refuerza la prohibición total de pirotecnia y recuerda las sanciones vigentes

Desde la Secretaría de Gobierno subrayaron la importancia de actuar con responsabilidad social y colectiva, teniendo en cuenta los riesgos que implica el uso de estos elementos. En ese sentido, se remarcó que la pirotecnia no solo representa un peligro para la seguridad pública, sino que genera un impacto negativo directo sobre personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños y niñas, animales y el ambiente en general.

En el marco de los controles preventivos, el Municipio recordó que ante la detección de posibles puntos de venta o el uso indebido de pirotecnia, los vecinos y vecinas pueden realizar la denuncia correspondiente a través del teléfono de emergencias 103 de Defensa Civil Municipal. Desde esa área se encargarán de canalizar las actuaciones y dar intervención a los sectores competentes.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal insistieron en que el respeto de la normativa vigente es una condición clave para garantizar una convivencia más segura y cuidada en la ciudad. La ordenanza contempla sanciones para quienes incumplan la prohibición, tanto en la comercialización como en el uso de pirotecnia, en línea con una política pública orientada a la prevención y al cuidado integral de la comunidad.