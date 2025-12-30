Ushuaia refuerza la prohibición total de pirotecnia y recuerda las sanciones vigentes

La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.

Desde la Secretaría de Gobierno subrayaron la importancia de actuar con responsabilidad social y colectiva, teniendo en cuenta los riesgos que implica el uso de estos elementos. En ese sentido, se remarcó que la pirotecnia no solo representa un peligro para la seguridad pública, sino que genera un impacto negativo directo sobre personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños y niñas, animales y el ambiente en general.

En el marco de los controles preventivos, el Municipio recordó que ante la detección de posibles puntos de venta o el uso indebido de pirotecnia, los vecinos y vecinas pueden realizar la denuncia correspondiente a través del teléfono de emergencias 103 de Defensa Civil Municipal. Desde esa área se encargarán de canalizar las actuaciones y dar intervención a los sectores competentes.

Finalmente, desde el Ejecutivo municipal insistieron en que el respeto de la normativa vigente es una condición clave para garantizar una convivencia más segura y cuidada en la ciudad. La ordenanza contempla sanciones para quienes incumplan la prohibición, tanto en la comercialización como en el uso de pirotecnia, en línea con una política pública orientada a la prevención y al cuidado integral de la comunidad.

Alerta por el Glaciar Ojo del Albino: recomiendan evitar el acercamiento

Shelknamsur
De interés 30/12/2025

En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.

"Se fue Chiquito Martínez, quizás el último gran peronista de TDF"

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

Shelknamsur
Nacionales30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

Transporte público en Ushuaia: el 24 de diciembre habrá servicio reducido y las últimas salidas serán a las 18.10

Shelknamsur
Ushuaia21/12/2025

Este miércoles 24 de diciembre, el transporte público en Ushuaia funcionará con horario reducido por las Fiestas. Según informó Ushuaia Integral Sociedad del Estado, las líneas A y B tendrán sus últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10, con cierre de servicio a las 20.00. La línea D hará su último recorrido a las 18.00 y finalizará a las 19.30. En tanto, la línea C recorta su esquema: Ramal 1 (servicio 1) sale 18.30 y termina 19.15; Ramal 1 (servicio 2) sale 19.00 y finaliza 19.45; y el Ramal 3 comienza 18.40 y concluye 19.45. Tras esos horarios, no habrá más colectivos hasta el día siguiente por el regreso de las unidades a cabecera.

Ushuaia: el Municipio pidió respetar horarios de recolección y remarcó que la limpieza también es responsabilidad de los vecinos

Shelknamsur
Ushuaia18/12/2025

El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, pidió la colaboración de la comunidad al momento de la disposición de los residuos sólidos urbanos y los voluminosos, y remarcó que, si bien “el Municipio hace un esfuerzo grande con la recolección y tratamiento”, la limpieza de la ciudad “también es responsabilidad de los vecinos”.

Río Grande fue reconocido por impulsar pasantías educativas: 215 estudiantes participaron durante 2025

Shelknamsur
Río Grande 21/12/2025

El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su aporte al desarrollo de pasantías educativas y prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. Durante 2025, un total de 215 jóvenes realizaron experiencias formativas en distintas áreas municipales, en articulación con instituciones como la UNTDF, Universidad Siglo XXI, UNPA, TECLAB, CPET y otros establecimientos de la ciudad.

Mercado Navideño en Río Grande: cordero a $10.500 el kilo y una canasta de ofertas para la mesa de fin de año

Shelknamsur
Río Grande 21/12/2025

El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.

El Banco de Tierra del Fuego lanzó nuevas líneas para aliviar el endeudamiento de las familias

Shelknamsur
De interés 30/12/2025

En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.

