Reempadronamiento del PAM: el Municipio actualiza datos y pone lupa sobre los beneficiarios

El Municipio de Río Grande puso en marcha el reempadronamiento del Programa Alimentario Municipal (PAM), un proceso que apunta a actualizar la información de quienes reciben el beneficio y a reforzar los criterios de control y asignación. El trámite se realizará del 5 al 23 de enero de 2026 y será obligatorio para continuar dentro del programa.
Río Grande 03/01/2026ShelknamsurShelknamsur
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El Municipio de Río Grande informó que la Dirección de Intervención Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, inició el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM). La medida busca actualizar los datos de las y los beneficiarios y garantizar —según se indicó— una correcta asignación del beneficio.

El trámite se llevará adelante entre el 5 y el 23 de enero de 2026, en la sede de Desarrollo Comunitario ubicada en Comodoro Luis Py 152, en el horario de 10 a 14 horas. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que esta metodología de actualización continuará durante todo el año, como parte de una política orientada a reforzar la transparencia y la eficacia del programa.

Para completar el reempadronamiento, las personas deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar, constancia de SIPA y la certificación negativa emitida por ANSES, documentación que permitirá verificar la situación socioeconómica de cada hogar.

Desde el Municipio remarcaron que el PAM mantiene como prioridad a los grupos familiares integrados por personas gestantes, niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad, en línea con los criterios sociales que rigen el programa.

Asimismo, se aclaró que las personas mayores que retiran su módulo alimentario a través de la Dirección General para Personas Mayores deberán realizar el reempadronamiento en la institución Papa Francisco, ubicada en El Cano 893.

Con este proceso, el Municipio busca ordenar el padrón vigente y actualizar la información de los beneficiarios, en un contexto donde los programas alimentarios continúan siendo una herramienta central de asistencia social frente a la demanda creciente.

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