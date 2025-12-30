Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

“Con profundo dolor despedimos a un hombre que dedicó su vida a que Río Grande sea un lugar mejor para vivir. Chiquito Martínez fue un dirigente con una visión clara, decisiones valientes y un compromiso inquebrantable con su pueblo”, expresó el jefe comunal, al recordar la impronta de quien dejó una huella decisiva en la vida pública local.

Perez destacó que la gestión de Martínez sentó bases fundamentales para el crecimiento de la ciudad, ampliando derechos, impulsando el desarrollo urbano y fortaleciendo una identidad propia que aún hoy atraviesa a Río Grande. “Su legado trasciende las obras y las gestiones. Vive en la identidad de la ciudad que ayudó a construir y en la memoria colectiva de generaciones enteras”, remarcó.

En un plano más personal, el Intendente subrayó el vínculo humano y político que lo unía con el exjefe comunal. “Chiquito fue un enorme compañero y un entrañable amigo. Su palabra, su experiencia y su consejo, siempre generoso y desinteresado, fueron una guía permanente. Su partida deja un vacío irreparable”, señaló.

Finalmente, Perez expresó su acompañamiento a la familia de Martínez en este momento de dolor. “Quiero saludar a toda su familia, especialmente a Rosario y a sus hijos, deseándoles la fortaleza necesaria para atravesar esta pérdida tan profunda”, manifestó.

“Esteban ‘Chiquito’ Martínez seguirá siendo para siempre una referencia ineludible de la historia política y social de Río Grande. Su huella es imborrable”, concluyó el Intendente.