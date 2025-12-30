Alerta por el Glaciar Ojo del Albino: recomiendan evitar el acercamiento

En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.
De interés 30/12/2025ShelknamsurShelknamsur
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La travesía completa suma alrededor de 17 kilómetros ida y vuelta, con inicio desde la Ruta Nacional Nº 3, pasando por la Laguna Esmeralda y continuando luego hacia sectores de mayor exigencia en altura hasta el glaciar.

 Especialistas advierten que el trayecto requiere preparación física elevada, experiencia previa y equipamiento adecuado. Sin embargo, durante esta temporada se observó a personas avanzando hacia zonas de alta exposición sin la vestimenta ni los elementos necesarios, lo que incrementa de manera considerable el riesgo.

En el área del glaciar, la presencia de grietas y fisuras —muchas de ellas poco visibles— representa un peligro concreto. Por ese motivo, se insiste en no caminar sobre el hielo, ya que cualquier desprendimiento puede tener consecuencias graves.

A este cuadro se suman las condiciones climáticas adversas que viene registrando Tierra del Fuego, con vientos intensos, lluvias persistentes, agua-nieve, bajas temperaturas y cambios repentinos del tiempo, factores que complejizan aún más la travesía.

La advertencia adquiere mayor relevancia tras el fallecimiento reciente de una persona que realizaba la caminata, luego de sufrir una descompensación vinculada a problemas de salud, un hecho que volvió a poner en foco la exigencia física del recorrido.

Desde los organismos oficiales remarcan que la responsabilidad individual es clave. El Glaciar Ojo del Albino es un entorno de alta montaña que no admite improvisaciones y cuya visita, en las condiciones actuales, implica riesgos concretos.

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