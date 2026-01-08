Ushuaia refuerza la limpieza urbana con operativos nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.

Ushuaia08/01/2026ShelknamsurShelknamsur
md (83)
Copiar Código AMP

Los trabajos comenzaron después de las 21.30 horas, aprovechando la menor circulación vehicular, y estuvieron concentrados en distintos puntos estratégicos. En ese marco, personal de Agrotécnica Fueguina realizó la limpieza integral de todas las rotondas y del sector central de la avenida Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre el ingreso al Valle de Andorra y el acceso al barrio Dos Banderas. La intervención abarcó aproximadamente 300 metros de extensión, en una de las arterias más transitadas de Ushuaia.

De manera complementaria, equipos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable avanzaron con la recolección de cartones, como parte de las acciones vinculadas a la gestión de residuos y al cuidado del entorno urbano, reforzando la limpieza en sectores de alta circulación.

El secretario del área, David Ferreyra, explicó que “aprovechando las condiciones climáticas favorables se pueden intensificar este tipo de trabajos”, y destacó que, durante la misma jornada, se llevó adelante un operativo de corte de pasto que se extendió durante 15 horas continuas en distintos puntos de la ciudad.

En ese sentido, las tareas incluyeron el mantenimiento de espacios verdes y el corte de pasto en sectores como Garramuño, Yrigoyen, Maipú y gran parte de la zona céntrica, con el objetivo de mejorar la limpieza, la seguridad y el aspecto general de los espacios públicos, especialmente en áreas de uso intensivo por parte de vecinos y visitantes.

Desde el Municipio indicaron que estos operativos nocturnos continuarán desarrollándose de manera planificada, priorizando los sectores de mayor circulación y acompañando la dinámica urbana de la ciudad, como parte de una política sostenida de mantenimiento y puesta en valor del espacio público en la capital fueguina.

Últimos artículos
vih-700x394

Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Mariano López
De interés 08/01/2026

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.

LECHAN-1536x1023

Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

Shelknamsur
Legislatura 08/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

Te puede interesar
uber-in-buenos-aires

El Concejo Deliberante levantó la prohibición y habilitó Uber en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia02/01/2026

Después de años de debate y de una práctica que avanzó por fuera del marco legal, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este viernes la ordenanza que habilita y regula el transporte privado de pasajeros mediante plataformas digitales, con Uber como caso concreto en la ciudad. La iniciativa fue impulsada por la concejal Marjorette Saldías, del bloque La Libertad Avanza, y logró el acompañamiento de la mayoría del cuerpo legislativo.

Lo más visto
photo_5087140281534057592_y-1

Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

Shelknamsur
Nacionales30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

photo_5089392081347742544_y-2 (1)

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

photo_5111981667999484820_y-1-1

Río Grande lanza “Vacaciones en el Parque”, un nuevo polo gastronómico y cultural para el verano

Shelknamsur
Río Grande 07/01/2026

Con el objetivo de ampliar los espacios de encuentro al aire libre y acompañar a los emprendedores locales, el Municipio de Río Grande pondrá en marcha “Vacaciones en el Parque”, un nuevo patio gastronómico y cultural que funcionará durante enero y febrero en el Parque de los 100 Años. La iniciativa combinará propuestas culinarias, actividades recreativas y una agenda cultural pensada para toda la familia.

a-stunning-ultra-realistic-image-depicti_QjzX-PJPSQiZNjuUcbew_g_43hHRJDjQpSNgY_j7SdfdA

El Cobre, en Foco por la Energía Verde: Precios Podrían Alcanzar $11,000-$13,000 por Tonelada

Shelknamsur
Mundo08/01/2026

El cobre es conocido como el "metal del futuro" por su uso esencial en electricidad, vehículos eléctricos y centros de datos para IA. Te contamos que, aunque hay opiniones divididas, varios analistas ven precios altos en 2026 por demanda creciente, aunque eventos como disrupciones en minas o cambios económicos pueden alterarlo todo. Vamos a desglosar los pronósticos recientes con fuentes.

md (83)

Ushuaia refuerza la limpieza urbana con operativos nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad

Shelknamsur
Ushuaia08/01/2026

La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.

LECHAN-1536x1023

Entre la coparticipación y la gestión, Lechman plantea un debate incómodo para el Ejecutivo

Shelknamsur
Legislatura 08/01/2026

El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.

vih-700x394

Cuando la deuda mata: VIH, insulina y cáncer en la crisis de OSEF

Mariano López
De interés 08/01/2026

Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.