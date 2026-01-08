Ushuaia refuerza la limpieza urbana con operativos nocturnos en puntos estratégicos de la ciudad

Los trabajos comenzaron después de las 21.30 horas, aprovechando la menor circulación vehicular, y estuvieron concentrados en distintos puntos estratégicos. En ese marco, personal de Agrotécnica Fueguina realizó la limpieza integral de todas las rotondas y del sector central de la avenida Héroes de Malvinas, en el tramo comprendido entre el ingreso al Valle de Andorra y el acceso al barrio Dos Banderas. La intervención abarcó aproximadamente 300 metros de extensión, en una de las arterias más transitadas de Ushuaia.

De manera complementaria, equipos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable avanzaron con la recolección de cartones, como parte de las acciones vinculadas a la gestión de residuos y al cuidado del entorno urbano, reforzando la limpieza en sectores de alta circulación.

El secretario del área, David Ferreyra, explicó que “aprovechando las condiciones climáticas favorables se pueden intensificar este tipo de trabajos”, y destacó que, durante la misma jornada, se llevó adelante un operativo de corte de pasto que se extendió durante 15 horas continuas en distintos puntos de la ciudad.

En ese sentido, las tareas incluyeron el mantenimiento de espacios verdes y el corte de pasto en sectores como Garramuño, Yrigoyen, Maipú y gran parte de la zona céntrica, con el objetivo de mejorar la limpieza, la seguridad y el aspecto general de los espacios públicos, especialmente en áreas de uso intensivo por parte de vecinos y visitantes.

Desde el Municipio indicaron que estos operativos nocturnos continuarán desarrollándose de manera planificada, priorizando los sectores de mayor circulación y acompañando la dinámica urbana de la ciudad, como parte de una política sostenida de mantenimiento y puesta en valor del espacio público en la capital fueguina.