Río Grande lanza “Vacaciones en el Parque”, un nuevo polo gastronómico y cultural para el verano

Nacionales 30/12/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.
Río Grande 30/12/2025
El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.
Río Grande 06/01/2026
El Municipio de Río Grande puso en marcha el proceso de reempadronamiento de las personas inscriptas en el Programa Alimentario Municipal (PAM), una instancia que se extenderá hasta el 23 de enero de 2026 y que tiene como objetivo actualizar la información de las y los beneficiarios.
Ushuaia 06/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, puso en marcha la segunda etapa del programa “Verano Conectado”, una iniciativa que incorpora nuevas capacitaciones gratuitas durante el mes de enero en el Punto Digital de la ciudad.
Río Grande 06/01/2026
El Municipio de Río Grande lleva adelante un plan de intervención integral en bulevares, espacios verdes y sectores de encuentro comunitario, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y fortalecer el cuidado de la ciudad. Las tareas son ejecutadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y abarcan distintos puntos estratégicos del ejido urbano.
Río Grande 07/01/2026
Con el objetivo de ampliar los espacios de encuentro al aire libre y acompañar a los emprendedores locales, el Municipio de Río Grande pondrá en marcha “Vacaciones en el Parque”, un nuevo patio gastronómico y cultural que funcionará durante enero y febrero en el Parque de los 100 Años. La iniciativa combinará propuestas culinarias, actividades recreativas y una agenda cultural pensada para toda la familia.
Mundo 08/01/2026
El cobre es conocido como el "metal del futuro" por su uso esencial en electricidad, vehículos eléctricos y centros de datos para IA. Te contamos que, aunque hay opiniones divididas, varios analistas ven precios altos en 2026 por demanda creciente, aunque eventos como disrupciones en minas o cambios económicos pueden alterarlo todo. Vamos a desglosar los pronósticos recientes con fuentes.
Ushuaia 08/01/2026
La Municipalidad de Ushuaia desplegó durante la noche del miércoles un operativo integral de limpieza y mantenimiento urbano, con el objetivo de reforzar el orden, la seguridad y el cuidado del espacio público en sectores clave de la ciudad. Las tareas fueron coordinadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y se llevaron adelante en articulación con la empresa Agrotécnica Fueguina.
Legislatura 08/01/2026
El legislador provincial Jorge Lechman expuso una de las discusiones más sensibles del actual escenario fueguino: el fin de un modelo de administración apoyado en recursos extraordinarios y la necesidad de asumir, sin atajos, el estado real de las cuentas públicas. En una entrevista con Radio Provincia, advirtió que Tierra del Fuego comenzó el año recurriendo al endeudamiento y señaló que el principal problema no es la coyuntura, sino la falta de sinceramiento político y fiscal.
De interés 08/01/2026
Hay crisis que se explican con balances y otras que se revelan con hechos. En la Obra Social del Estado Fueguino, esos hechos ya no son abstractos: personas que viven con VIH sin medicación, pacientes diabéticos sin insulina y un paciente con cáncer que falleció tras no recibir el tratamiento a tiempo. Tres situaciones distintas, un mismo sistema tensionado hasta el límite. Afiliados con VIH y diabetes permanecen sin tratamiento debido a la falta de pago del Estado a una farmacia privada que provee medicamentos esenciales.