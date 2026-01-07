Río Grande lanza “Vacaciones en el Parque”, un nuevo polo gastronómico y cultural para el verano

Con el objetivo de ampliar los espacios de encuentro al aire libre y acompañar a los emprendedores locales, el Municipio de Río Grande pondrá en marcha “Vacaciones en el Parque”, un nuevo patio gastronómico y cultural que funcionará durante enero y febrero en el Parque de los 100 Años. La iniciativa combinará propuestas culinarias, actividades recreativas y una agenda cultural pensada para toda la familia.

La propuesta nació a partir de una inquietud planteada por los propios emprendedores durante el Encendido del Arbolito. En ese marco, el intendente Martín Perez recogió las sugerencias del sector y asumió el compromiso de avanzar con una alternativa concreta que permita potenciar el trabajo local y, al mismo tiempo, sumar opciones culturales en espacios públicos de la ciudad.

El patio contará con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados, que ofrecerán una variada oferta para vecinos, vecinas y visitantes. Además, se desarrollarán actividades culturales y recreativas dos fines de semana por mes, con el objetivo de promover el uso del espacio público durante la temporada estival.

El lanzamiento oficial será este viernes 9 de enero, desde las 18 horas, en el playón de estacionamiento del Parque de los 100 Años. La jornada marcará el inicio de un fin de semana con propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas especialmente pensadas para las infancias.

Durante los primeros fines de semana de enero, el patio gastronómico estará acompañado por shows de bandas locales, presentaciones de DJ y jornadas recreativas que incluirán juegos, actividades infantiles y propuestas de educación vial. La programación apunta a convocar a distintos públicos y a consolidar un espacio de participación comunitaria.

La directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez, destacó la relevancia de la iniciativa y señaló que “desde el Municipio celebramos profundamente el inicio de ‘Vacaciones en el Parque’ porque creemos en este tipo de propuestas que transforman los espacios públicos en lugares de encuentro, disfrute y comunidad”. En esa línea, remarcó que se trata de una idea que surge del diálogo directo entre el Ejecutivo municipal y los emprendedores, y de pensar el verano como una oportunidad para fortalecer el entramado social de la ciudad.

“No es sólo un patio gastronómico. Es un espacio pensado para las familias, para las infancias, para los jóvenes y para quienes eligen disfrutar del aire libre”, subrayó Sánchez, al tiempo que destacó el enfoque en el uso responsable y el cuidado de los espacios públicos, así como la generación de propuestas culturales accesibles.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que “Vacaciones en el Parque” se enmarca en una política pública que apuesta a una ciudad activa, con propuestas culturales, recreativas y económicas que se desarrollan de manera ordenada, segura y planificada. “Creemos en un Estado que articula, que escucha y que genera oportunidades”, concluyó.

