El Cobre, en Foco por la Energía Verde: Precios Podrían Alcanzar $11,000-$13,000 por Tonelada

El cobre es conocido como el "metal del futuro" por su uso esencial en electricidad, vehículos eléctricos y centros de datos para IA. Te contamos que, aunque hay opiniones divididas, varios analistas ven precios altos en 2026 por demanda creciente, aunque eventos como disrupciones en minas o cambios económicos pueden alterarlo todo. Vamos a desglosar los pronósticos recientes con fuentes.
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¿Qué dicen los pronósticos para 2026?

Actualmente (diciembre 2025), segun datos proporcionado por quotex em brasil - el cobre ronda los $11,700-$11,900 por tonelada en la London Metal Exchange, cerca de récords históricos.

Para 2026, las estimaciones varían:

●     Goldman Sachs proyecta un promedio de $11,400 por tonelada (reporte diciembre 2025), con rango $10,000-$11,000 en algunos escenarios, pero subidas recientes por demoras en tarifas.

●     J.P. Morgan espera hasta $12,075 promedio, con picos en $12,500 en Q2 (outlook global commodities).

●     Bank of America apunta a $11,313 (actualización septiembre 2025).

●     Otros como Morgan Stanley ven déficits grandes que podrían empujar más alto.

Esto representa precios elevados o estables respecto a ahora, con upside si la demanda acelera.

La demanda explosiva: energía verde, EVs e IA

Te contamos el motor principal: la transición energética y la inteligencia artificial necesitan mucho cobre. Los vehículos eléctricos usan 4 veces más cobre que los tradicionales; las redes eléctricas y renovables también. Además, los centros de datos para IA consumen enorme electricidad y cableado.

J.P. Morgan - continua aportando informacion quotex corretora login - destaca el riesgo alcista por demanda de data centers. Disruptiones en minas grandes (como Grasberg en Indonesia, cerrada hasta 2026) reducen oferta, creando déficits estimados en 300,000-600,000 toneladas según bancos.

Los riesgos que podrían bajar los precios

No todo es alcista: Goldman Sachs ve posible surplus global en 2026 (300,000 toneladas), lo que podría moderar precios si la economía china frena o no hay más disrupciones. Tarifas en EE.UU. distorsionan flujos, pero si se demoran, ajustan el mercado.

El World Bank espera metales base estables o leves subidas, pero con riesgos cíclicos.

En resumen…

Los pronósticos de $11,000-$13,000 por tonelada en 2026 se basan en demanda estructural por energía verde e IA, más disrupciones de suministro, según Goldman Sachs, J.P. Morgan y Bank of America. Es un metal clave para el futuro, pero volátil: nada garantizado.

¿Crees que el cobre subirá más por la IA? ¿O qué otro commodity te interesa para 2026?.

 

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