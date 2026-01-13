Salud refuerza el diagnóstico por imágenes en Río Grande con la incorporación de un nuevo mamógrafo digital y un seriógrafo de alta tecnología

La inversión no se limitó a la adquisición de los equipos. Incluyó también la readecuación completa de la sala donde funcionarán ambas tecnologías, con trabajos edilicios y técnicos orientados a garantizar condiciones acordes a los estándares actuales de calidad, seguridad y funcionamiento, indispensables para este tipo de prácticas.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, destacó que se trata de un proceso planificado que se viene desarrollando desde hace más de un año. En ese marco, recordó que la provincia ya avanzó con la incorporación de un resonador magnético en el Hospital de Ushuaia, un tomógrafo y un nuevo equipo de rayos en Tolhuin, y que ahora se fortalece el sistema en Río Grande con equipamiento clave para estudios de alta complejidad.

Uno de los ejes centrales de la inversión es el nuevo mamógrafo digital. La titular de la cartera sanitaria subrayó la relevancia de contar con tecnología de última generación para un estudio preventivo esencial como la mamografía, que permite detectar el cáncer de mama en estadios tempranos. En ese sentido, remarcó que el diagnóstico precoz es determinante para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

En paralelo, el mamógrafo que hasta ahora funcionaba en el Hospital Regional Río Grande fue trasladado al Centro Infanto Juvenil de la Margen Sur. La decisión apunta a ampliar la cobertura territorial y preparar ese espacio para la realización futura de mamografías, con el objetivo de reducir barreras de accesibilidad y acercar prestaciones de salud a una zona densamente poblada de la ciudad.

Respecto del seriógrafo incorporado, Di Giglio explicó que se trata de un equipamiento de alta tecnología, con aplicaciones muy específicas, que será único en toda la provincia. Actualmente, los equipos de salud se encuentran en proceso de capacitación para su correcta puesta en funcionamiento, un paso indispensable para garantizar un uso adecuado y seguro del dispositivo.

Finalmente, la ministra vinculó esta política de inversión sostenida con los indicadores sanitarios provinciales. Señaló que Tierra del Fuego presenta una expectativa de vida comparable a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un dato que, según sostuvo, refleja el acceso al sistema de salud y la posibilidad de contar con estudios diagnósticos cada vez más precisos, orientados a la detección temprana y a la mejora de la calidad de vida de la población.