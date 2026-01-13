Río Grande entregó 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos y consolida el acompañamiento al entramado productivo local

El Municipio de Río Grande concretó durante 2025 la entrega de 1.700 carnets de Manipulación de Alimentos a vecinos y vecinas que se capacitaron para obtener esta habilitación, uno de los requisitos indispensables para desarrollar actividades productivas vinculadas a la elaboración y comercialización de alimentos. La política se enmarca en una estrategia sostenida orientada a fortalecer el emprendedurismo responsable y el cuidado de la salud comunitaria.
Río Grande 13/01/2026ShelknamsurShelknamsur
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A lo largo del año, la Dirección de Bromatología —dependiente de la Secretaría de Salud— llevó adelante de manera permanente el dictado del curso y el otorgamiento de los carnets, con el objetivo de brindar herramientas clave a quienes forman parte del sector alimenticio local. Se trata de una instancia formativa central para garantizar buenas prácticas de higiene y seguridad en toda la cadena de producción y comercialización.

Los carnets entregados cuentan con validez nacional y una vigencia de tres años, lo que permite a emprendedores, emprendedoras y trabajadores del rubro desempeñar sus actividades cumpliendo con los estándares exigidos por la normativa vigente. De este modo, se promueve un desarrollo productivo ordenado, al tiempo que se refuerza la protección de la salud de las vecinas y vecinos consumidores.

Desde el Municipio remarcaron que la capacitación en manipulación de alimentos es uno de los requisitos necesarios para el desarrollo de estas actividades, junto con la habilitación de los espacios de trabajo. En ese sentido, la política pública apunta a acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, asegurando condiciones seguras desde la elaboración hasta la comercialización de los productos.

Asimismo, se informó que las inscripciones al curso de Manipulación de Alimentos se encuentran abiertas de manera permanente durante todo el año. Las personas interesadas pueden registrarse a través del enlace http://bit.ly/3Y6dgVk y deberán presentar un certificado médico que acredite su aptitud para manipular alimentos. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 436295 o el correo electrónico [email protected].

A través de estas acciones, la Secretaría de Salud continúa generando oportunidades de capacitación y desarrollo para los riograndenses que integran el sector alimenticio, aportando herramientas concretas que fortalecen la actividad económica local y contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria en la ciudad.

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