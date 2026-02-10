La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia

ShelknamsurUshuaia06/02/2026
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, lanzó la convocatoria para una nueva edición de la Expo Mujer, un espacio orientado a visibilizar, fortalecer y acompañar emprendimientos de producción propia impulsados por mujeres y diversidades de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia07/02/2026
Con eje temático en “Inconsciente Colectivo”, la Secretaría de Cultura y Educación confirmó que ya se encuentra en marcha el proceso de selección de artistas para la 7° edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUSH 2026. La convocatoria superó los 160 proyectos presentados —con participación provincial, nacional e internacional— y sumará, además, una nueva línea de trabajo: la incorporación de instituciones que deseen sumar intervenciones a la red de murales que ya recorre la ciudad.
ShelknamsurDe interés 08/02/2026
El Instituto Fueguino de Turismo informó que los residentes de Tierra del Fuego quedaron incorporados al programa de descuentos especiales en vuelos domésticos que se implementará a nivel nacional. En la provincia, el beneficio se comercializa a través de la oficina física de Almundo, a partir de una alianza con Flybondi.
ShelknamsurRío Grande 08/02/2026
El intendente de Río Grande, Martín Perez, visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con adultas y adultos mayores que asisten diariamente al espacio y que, por estos días, se encuentran ensayando y practicando actividades vinculadas a los festejos de Carnaval.
ShelknamsurUshuaia08/02/2026
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
El Municipio de Río Grande continúa ejecutando el Plan de Obras 2026 con foco en infraestructura urbana, circulación y seguridad vial. En esta etapa, los trabajos se concentran en frentes de hormigonado y mejoras puntuales sobre sectores considerados estratégicos por el nivel de tránsito y la conectividad barrial.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
El intendente Martín Perez visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con las adultas y los adultos mayores que asisten diariamente al espacio y acompañó los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.
ShelknamsurUshuaia09/02/2026
Este sábado 14 de febrero, desde las 20, el Municipalidad de Ushuaia realizará la “Gala de Carnaval” en el Centro Cultural Esther Fadul, con la participación de 14 expresiones que desplegarán música, trajes y baile. La agenda continuará el lunes 16 y martes 17 con el “Carnaval Central” en la esquina de Avenida Maipú y Juan Manuel de Rosas, a partir de las 14.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
En el marco del proyecto AcBio – Acción por la Biodiversidad, el Municipio de Río Grande acompañará el proceso de validación social de los Planes de Gestión de las Reservas Naturales Urbanas (RNU), una instancia que apunta a ordenar el uso, el manejo y la protección de áreas estratégicas integradas al entramado urbano.
ShelknamsurJudiciales 10/02/2026
La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia. El Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que el caso encuadra en su competencia originaria y exclusiva.