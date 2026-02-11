La Corte dejó firme el juicio patrimonial contra Raimbault, exvicegobernador de Tierra del Fuego

Lo más visto

Descuento en vuelos para fueguinos: alianza entre Almundo y Flybondi suma un beneficio del 20% en rutas desde y hacia Ushuaia Shelknamsur De interés 08/02/2026 El Instituto Fueguino de Turismo informó que los residentes de Tierra del Fuego quedaron incorporados al programa de descuentos especiales en vuelos domésticos que se implementará a nivel nacional. En la provincia, el beneficio se comercializa a través de la oficina física de Almundo, a partir de una alianza con Flybondi.

Iriarte alertó por una deuda de coparticipación que “superará los $10 mil millones” y dijo que peligran pagos clave en Ushuaia Shelknamsur Ushuaia 08/02/2026 El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.

El Municipio de Río Grande avanza con el Plan de Obras 2026 y refuerza el hormigonado en arterias clave Shelknamsur Río Grande 09/02/2026 El Municipio de Río Grande continúa ejecutando el Plan de Obras 2026 con foco en infraestructura urbana, circulación y seguridad vial. En esta etapa, los trabajos se concentran en frentes de hormigonado y mejoras puntuales sobre sectores considerados estratégicos por el nivel de tránsito y la conectividad barrial.

Martín Perez visitó el Centro Municipal “Papa Francisco” y acompañó los preparativos de Personas Mayores para el Carnaval Shelknamsur Río Grande 09/02/2026 El intendente Martín Perez visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con las adultas y los adultos mayores que asisten diariamente al espacio y acompañó los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.

Ushuaia abre el “Carnaval del Fin del Mundo” con una Gala en el Centro Cultural Esther Fadul Shelknamsur Ushuaia 09/02/2026 Este sábado 14 de febrero, desde las 20, el Municipalidad de Ushuaia realizará la “Gala de Carnaval” en el Centro Cultural Esther Fadul, con la participación de 14 expresiones que desplegarán música, trajes y baile. La agenda continuará el lunes 16 y martes 17 con el “Carnaval Central” en la esquina de Avenida Maipú y Juan Manuel de Rosas, a partir de las 14.

Río Grande se suma a la validación ciudadana de los planes de gestión de reservas urbanas Shelknamsur Río Grande 09/02/2026 En el marco del proyecto AcBio – Acción por la Biodiversidad, el Municipio de Río Grande acompañará el proceso de validación social de los Planes de Gestión de las Reservas Naturales Urbanas (RNU), una instancia que apunta a ordenar el uso, el manejo y la protección de áreas estratégicas integradas al entramado urbano.

La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia Shelknamsur Judiciales 10/02/2026 La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia. El Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que el caso encuadra en su competencia originaria y exclusiva.

Comenzó a ingresar este martes una masa de aire polar Shelknamsur Ushuaia 10/02/2026 Tal como estaba previsto, este martes comenzó a ingresar una masa de aire polar que ya se hace sentir en toda Tierra del Fuego, con un descenso sostenido de las temperaturas y condiciones típicamente invernales que se extenderían durante los próximos días.

Río Grande: cambio de mando en la Brigada de Infantería de Marina Nº 5 Shelknamsur Río Grande 10/02/2026 En el marco de una ceremonia institucional, se llevó a cabo el acto oficial de cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 5, que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de distintas instituciones de la ciudad.