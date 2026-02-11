La Corte dejó firme el juicio patrimonial contra Raimbault, exvicegobernador de Tierra del Fuego

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el juicio patrimonial contra Manuel Raimbault, quien se desempeñó como vicegobernador de Tierra del Fuego. Raimbault asumió el cargo el 17 de julio de 2008, tras la renuncia de Carlos Bassanetti, en medio de la gestión de Fabiana Ríos. Durante su mandato, aplicó el tope salarial constitucional que impide que los funcionarios cobren más que el gobernador. El Tribunal de Cuentas provincial consideró que esa medida había causado un perjuicio fiscal, y la justicia fueguina avaló el juicio. Raimbault presentó la queja ante la Corte a fines de 2025, intentando frenar la resolución. Sin embargo, la Corte decidió no analizar el fondo y rechazó la queja este último martes, dejando firme el fallo provincial.

Judiciales 11/02/2026
raimbault
Con el rechazo de la queja, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por concluida su intervención en el caso, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia. La decisión dejó firme lo resuelto por la Justicia fueguina y consolidó el alcance del juicio de responsabilidad patrimonial impulsado por el Tribunal de Cuentas, en un expediente que se originó durante la gestión de Raimbault como vicegobernador y que, más de una década después, encontró su punto final en la máxima instancia judicial del país.

