El Municipio de Río Grande avanza con el Plan de Obras 2026 y refuerza el hormigonado en arterias clave

ShelknamsurUshuaia06/02/2026
La Municipalidad de Ushuaia informó, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ushuaia, que se encuentra prohibido realizar fuego en el Camping Municipal de Ushuaia, en el marco de medidas preventivas orientadas a resguardar el ambiente y reducir riesgos de incendios forestales.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, lanzó la convocatoria para una nueva edición de la Expo Mujer, un espacio orientado a visibilizar, fortalecer y acompañar emprendimientos de producción propia impulsados por mujeres y diversidades de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia07/02/2026
Con eje temático en “Inconsciente Colectivo”, la Secretaría de Cultura y Educación confirmó que ya se encuentra en marcha el proceso de selección de artistas para la 7° edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUSH 2026. La convocatoria superó los 160 proyectos presentados —con participación provincial, nacional e internacional— y sumará, además, una nueva línea de trabajo: la incorporación de instituciones que deseen sumar intervenciones a la red de murales que ya recorre la ciudad.
Con la premisa de acercar propuestas recreativas y de encuentro a distintos puntos de la ciudad durante el verano, la Municipio de Río Grande continúa con “Colonias en tu barrio”, una iniciativa itinerante que recorre los Centros Comunitarios Municipales (CCM) con actividades culturales, deportivas y recreativas para vecinas y vecinos de todas las edades.
ShelknamsurDe interés 08/02/2026
El Instituto Fueguino de Turismo informó que los residentes de Tierra del Fuego quedaron incorporados al programa de descuentos especiales en vuelos domésticos que se implementará a nivel nacional. En la provincia, el beneficio se comercializa a través de la oficina física de Almundo, a partir de una alianza con Flybondi.
ShelknamsurNacionales08/02/2026
En plena campaña estival, el aviso ARA “Bahía Agradable” asumió la fase “Charlie” de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), el despliegue binacional que sostienen desde hace más de dos décadas la Armada Argentina y la Armada de Chile al sur del paralelo 60°. La misión combina seguridad de la navegación, control de la contaminación, apoyo logístico y capacidad de respuesta ante emergencias en una de las zonas más exigentes del planeta.
ShelknamsurRío Grande 08/02/2026
El intendente de Río Grande, Martín Perez, visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con adultas y adultos mayores que asisten diariamente al espacio y que, por estos días, se encuentran ensayando y practicando actividades vinculadas a los festejos de Carnaval.
ShelknamsurUshuaia08/02/2026
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
El Municipio de Río Grande continúa ejecutando el Plan de Obras 2026 con foco en infraestructura urbana, circulación y seguridad vial. En esta etapa, los trabajos se concentran en frentes de hormigonado y mejoras puntuales sobre sectores considerados estratégicos por el nivel de tránsito y la conectividad barrial.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
