El Municipio de Río Grande avanza con el Plan de Obras 2026 y refuerza el hormigonado en arterias clave

El Municipio de Río Grande continúa ejecutando el Plan de Obras 2026 con foco en infraestructura urbana, circulación y seguridad vial. En esta etapa, los trabajos se concentran en frentes de hormigonado y mejoras puntuales sobre sectores considerados estratégicos por el nivel de tránsito y la conectividad barrial.

Río Grande 09/02/2026ShelknamsurShelknamsur
photo_4922662503184010167_y-1
Copiar Código AMP

Según se informó oficialmente, las intervenciones incluyen tareas sobre las calles Anadón y Cambaceres, además de obras en distintas intersecciones: Viedma y Chubut, Bilbao y Fagnano, y Obligado y Espora. A ese esquema se suma el sector de Chacabuco, en la bajada del Puente General Belgrano, un punto de circulación diaria para vehículos y peatones.

Desde la gestión municipal señalaron que el plan responde a una programación integral para 2026, orientada al mantenimiento y a la mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar corredores de alto tránsito y acompañar el crecimiento de los barrios. En esa línea, remarcaron que las obras buscan mejorar la transitabilidad, fortalecer la conectividad de cada zona e incrementar la seguridad para quienes circulan a diario.

Otro de los ejes destacados por el Ejecutivo local es el financiamiento: los trabajos se ejecutan con fondos propios y personal municipal. En un escenario de restricción presupuestaria, sostuvieron, la prioridad está puesta en “optimizar recursos” y sostener obras consideradas esenciales por su impacto directo en la vida cotidiana.

Por último, el municipio solicitó a la ciudadanía circular con precaución en los sectores intervenidos, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, mientras continúan avanzando las obras previstas para el presente año.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
photo_4920543430744673227_y-1

EMUSH 2026: Ushuaia recibió más de 160 proyectos y avanza en la selección de muralistas para la nueva edición

Shelknamsur
Ushuaia07/02/2026

Con eje temático en “Inconsciente Colectivo”, la Secretaría de Cultura y Educación confirmó que ya se encuentra en marcha el proceso de selección de artistas para la 7° edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUSH 2026. La convocatoria superó los 160 proyectos presentados —con participación provincial, nacional e internacional— y sumará, además, una nueva línea de trabajo: la incorporación de instituciones que deseen sumar intervenciones a la red de murales que ya recorre la ciudad.

20260206172830_bahia-agradable-r23

El “Bahía Agradable” toma la posta en la PANC y refuerza tareas clave en aguas antárticas

Shelknamsur
Nacionales08/02/2026

En plena campaña estival, el aviso ARA “Bahía Agradable” asumió la fase “Charlie” de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), el despliegue binacional que sostienen desde hace más de dos décadas la Armada Argentina y la Armada de Chile al sur del paralelo 60°. La misión combina seguridad de la navegación, control de la contaminación, apoyo logístico y capacidad de respuesta ante emergencias en una de las zonas más exigentes del planeta.

md (94)

Martín Perez visitó el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” y acompañó los preparativos para el Carnaval

Shelknamsur
Río Grande 08/02/2026

El intendente de Río Grande, Martín Perez, visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con adultas y adultos mayores que asisten diariamente al espacio y que, por estos días, se encuentran ensayando y practicando actividades vinculadas a los festejos de Carnaval.

md (95)

Iriarte alertó por una deuda de coparticipación que “superará los $10 mil millones” y dijo que peligran pagos clave en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia08/02/2026

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.