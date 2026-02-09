El Municipio de Río Grande avanza con el Plan de Obras 2026 y refuerza el hormigonado en arterias clave

Según se informó oficialmente, las intervenciones incluyen tareas sobre las calles Anadón y Cambaceres, además de obras en distintas intersecciones: Viedma y Chubut, Bilbao y Fagnano, y Obligado y Espora. A ese esquema se suma el sector de Chacabuco, en la bajada del Puente General Belgrano, un punto de circulación diaria para vehículos y peatones.

Desde la gestión municipal señalaron que el plan responde a una programación integral para 2026, orientada al mantenimiento y a la mejora de la red vial urbana, con el objetivo de optimizar corredores de alto tránsito y acompañar el crecimiento de los barrios. En esa línea, remarcaron que las obras buscan mejorar la transitabilidad, fortalecer la conectividad de cada zona e incrementar la seguridad para quienes circulan a diario.

Otro de los ejes destacados por el Ejecutivo local es el financiamiento: los trabajos se ejecutan con fondos propios y personal municipal. En un escenario de restricción presupuestaria, sostuvieron, la prioridad está puesta en “optimizar recursos” y sostener obras consideradas esenciales por su impacto directo en la vida cotidiana.

Por último, el municipio solicitó a la ciudadanía circular con precaución en los sectores intervenidos, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal, mientras continúan avanzando las obras previstas para el presente año.