Cinco cruceros internacionales llegaron a Ushuaia y trajeron más de 6.100 personas Shelknamsur Ushuaia 05/02/2026 Cinco cruceros internacionales arribaron este miércoles a Ushuaia con 6.135 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, en una jornada que volvió a ubicar a la ciudad como una escala central dentro del circuito marítimo de la región.

Martín Perez visitó el Centro Municipal “Papa Francisco” y acompañó los preparativos de Personas Mayores para el Carnaval Shelknamsur Río Grande 09/02/2026 El intendente Martín Perez visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con las adultas y los adultos mayores que asisten diariamente al espacio y acompañó los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.

La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia Shelknamsur Judiciales 10/02/2026 La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia. El Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que el caso encuadra en su competencia originaria y exclusiva.

Comenzó a ingresar este martes una masa de aire polar Shelknamsur Ushuaia 10/02/2026 Tal como estaba previsto, este martes comenzó a ingresar una masa de aire polar que ya se hace sentir en toda Tierra del Fuego, con un descenso sostenido de las temperaturas y condiciones típicamente invernales que se extenderían durante los próximos días.

Río Grande: cambio de mando en la Brigada de Infantería de Marina Nº 5 Shelknamsur Río Grande 10/02/2026 En el marco de una ceremonia institucional, se llevó a cabo el acto oficial de cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 5, que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de distintas instituciones de la ciudad.

Río Grande se prepara para la sexta edición de la Vuelta al Casco Viejo Shelknamsur Río Grande 10/02/2026 El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes de Río Grande, llevará adelante el próximo 1 de marzo la sexta edición de la Vuelta al Casco Viejo, una competencia que se consolidó como un clásico del calendario deportivo local y que convoca año tras año a corredoras y corredores de toda la provincia.

La Corte dejó firme el juicio patrimonial contra Raimbault, exvicegobernador de Tierra del Fuego Shelknamsur Judiciales 11/02/2026 La Corte Suprema de Justicia dejó firme el juicio patrimonial contra Manuel Raimbault, quien se desempeñó como vicegobernador de Tierra del Fuego. Raimbault asumió el cargo el 17 de julio de 2008, tras la renuncia de Carlos Bassanetti, en medio de la gestión de Fabiana Ríos. Durante su mandato, aplicó el tope salarial constitucional que impide que los funcionarios cobren más que el gobernador. El Tribunal de Cuentas provincial consideró que esa medida había causado un perjuicio fiscal, y la justicia fueguina avaló el juicio. Raimbault presentó la queja ante la Corte a fines de 2025, intentando frenar la resolución. Sin embargo, la Corte decidió no analizar el fondo y rechazó la queja este último martes, dejando firme el fallo provincial.

Río Grande: realizaron un taller intensivo sobre aves playeras y tecnología MOTUS para fortalecer el monitoreo ambiental Shelknamsur Río Grande 11/02/2026 Durante cinco días, la ciudad fue escenario de una capacitación intensiva que reunió a investigadores, técnicos y especialistas de la Argentina y del exterior, con un objetivo concreto: mejorar las capacidades regionales para conservar aves playeras migratorias y reforzar el monitoreo ambiental en el extremo sur del continente.

Von der Thusen criticó la intervención del Puerto de Ushuaia, apuntó a la Justicia y reclamó que el Gobierno convoque a la Legislatura Shelknamsur Legislatura 12/02/2026 En medio de la escalada institucional por la intervención del Puerto de Ushuaia, el legislador provincial Raúl Von der Thusen (bloque Somos Fueguinos) cuestionó el rol del Gobierno fueguino, puso la lupa sobre el trámite judicial del conflicto y advirtió que la falta de información oficial “oscurece” un tema que, por su valor estratégico, excede la coyuntura política.