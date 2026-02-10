Comenzó a ingresar este martes una masa de aire polar

Tal como estaba previsto, este martes comenzó a ingresar una masa de aire polar que ya se hace sentir en toda Tierra del Fuego, con un descenso sostenido de las temperaturas y condiciones típicamente invernales que se extenderían durante los próximos días.

Según explicó el meteorólogo Gabriel Karamanian, el fenómeno estará acompañado por precipitaciones débiles, principalmente en zonas de montaña, donde no se descarta la aparición de nieve.

Las proyecciones indican que las nevadas se concentrarían entre los 400 y 600 metros sobre el nivel del mar, por lo que el impacto sería mayor en sectores elevados y rutas de montaña, con menor incidencia en áreas urbanas.

El período más frío se espera entre este martes y el jueves, motivo por el cual se recomienda circular con extrema precaución, especialmente en caminos serranos y tramos de alta montaña.

