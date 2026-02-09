Martín Perez visitó el Centro Municipal “Papa Francisco” y acompañó los preparativos de Personas Mayores para el Carnaval

El intendente Martín Perez visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con las adultas y los adultos mayores que asisten diariamente al espacio y acompañó los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.

Río Grande 09/02/2026ShelknamsurShelknamsur
PEREZ-2 (2)
Copiar Código AMP

La recorrida se dio en el marco de las actividades habituales que se desarrollan en el centro. Durante la jornada, las personas mayores avanzaron con ensayos y prácticas vinculadas a las propuestas previstas para el Carnaval, instancia en la que también se presentó la dinámica planificada para las celebraciones.

Según se informó, el encuentro transcurrió en un clima de disfrute, intercambio y participación, con un momento de diálogo directo entre el jefe comunal y quienes forman parte de las actividades del lugar. En ese contexto, las y los asistentes expresaron expectativas, compartieron inquietudes y participaron de una tarde marcada por la cercanía.

En la visita, el Intendente recorrió las instalaciones, se interiorizó sobre el funcionamiento del espacio y tomó contacto con las actividades que se llevan adelante, en una dinámica centrada en la escucha y el acompañamiento a la comunidad.

Desde el Municipio destacaron, además, que el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” continúa consolidándose como un ámbito de encuentro, cuidado y participación activa, donde se promueve el bienestar, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre vecinas y vecinos.

Últimos artículos
Te puede interesar
Lo más visto
photo_4920543430744673227_y-1

EMUSH 2026: Ushuaia recibió más de 160 proyectos y avanza en la selección de muralistas para la nueva edición

Shelknamsur
Ushuaia07/02/2026

Con eje temático en “Inconsciente Colectivo”, la Secretaría de Cultura y Educación confirmó que ya se encuentra en marcha el proceso de selección de artistas para la 7° edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el Fin del Mundo, EMUSH 2026. La convocatoria superó los 160 proyectos presentados —con participación provincial, nacional e internacional— y sumará, además, una nueva línea de trabajo: la incorporación de instituciones que deseen sumar intervenciones a la red de murales que ya recorre la ciudad.

20260206172830_bahia-agradable-r23

El “Bahía Agradable” toma la posta en la PANC y refuerza tareas clave en aguas antárticas

Shelknamsur
Nacionales08/02/2026

En plena campaña estival, el aviso ARA “Bahía Agradable” asumió la fase “Charlie” de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), el despliegue binacional que sostienen desde hace más de dos décadas la Armada Argentina y la Armada de Chile al sur del paralelo 60°. La misión combina seguridad de la navegación, control de la contaminación, apoyo logístico y capacidad de respuesta ante emergencias en una de las zonas más exigentes del planeta.

md (94)

Martín Perez visitó el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” y acompañó los preparativos para el Carnaval

Shelknamsur
Río Grande 08/02/2026

El intendente de Río Grande, Martín Perez, visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con adultas y adultos mayores que asisten diariamente al espacio y que, por estos días, se encuentran ensayando y practicando actividades vinculadas a los festejos de Carnaval.

md (95)

Iriarte alertó por una deuda de coparticipación que “superará los $10 mil millones” y dijo que peligran pagos clave en Ushuaia

Shelknamsur
Ushuaia08/02/2026

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.