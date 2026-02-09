Martín Perez visitó el Centro Municipal “Papa Francisco” y acompañó los preparativos de Personas Mayores para el Carnaval

La recorrida se dio en el marco de las actividades habituales que se desarrollan en el centro. Durante la jornada, las personas mayores avanzaron con ensayos y prácticas vinculadas a las propuestas previstas para el Carnaval, instancia en la que también se presentó la dinámica planificada para las celebraciones.

Según se informó, el encuentro transcurrió en un clima de disfrute, intercambio y participación, con un momento de diálogo directo entre el jefe comunal y quienes forman parte de las actividades del lugar. En ese contexto, las y los asistentes expresaron expectativas, compartieron inquietudes y participaron de una tarde marcada por la cercanía.

En la visita, el Intendente recorrió las instalaciones, se interiorizó sobre el funcionamiento del espacio y tomó contacto con las actividades que se llevan adelante, en una dinámica centrada en la escucha y el acompañamiento a la comunidad.

Desde el Municipio destacaron, además, que el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco” continúa consolidándose como un ámbito de encuentro, cuidado y participación activa, donde se promueve el bienestar, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos entre vecinas y vecinos.