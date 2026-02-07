EMUSH 2026: Ushuaia recibió más de 160 proyectos y avanza en la selección de muralistas para la nueva edición

Según los lineamientos difundidos por el área, la edición 2026 busca ampliar el alcance de la propuesta con una invitación abierta a organizaciones e instituciones interesadas en impulsar nuevas obras, que se integren al circuito urbano que posiciona a Ushuaia como “Ciudad de Murales”, con más de 400 intervenciones distribuidas en distintos barrios.

Taller Creativo y “Laboratorio de Bocetos”, la novedad para artistas fueguinos

Entre los cambios de esta séptima edición, se incorporó por primera vez una instancia específica de acompañamiento para artistas fueguinos a través de un Taller Creativo, que incluyó una reunión informativa y un “Laboratorio de Bocetos” impulsado por el programa municipal de Muralismo. En ese espacio, los participantes profundizaron el eje temático, que contempla propuestas vinculadas a construcción comunitaria y democrática, educación, diversidad cultural, cancionero popular y soberanía, entre otros disparadores.

En declaraciones oficiales, Belén Molina sostuvo que la respuesta a la convocatoria “habla del crecimiento de esta propuesta municipal” y remarcó que, desde la gestión del Walter Vuoto, el evento fue fortalecido como un espacio de acceso amplio al arte público. También subrayó que, “a pesar del contexto nacional complejo”, el municipio sostiene la apuesta cultural como una vía para expresar identidad y visibilizar el trabajo artístico local.

Para más información sobre la edición 2026, el área municipal indicó que se encuentran disponibles novedades y actualizaciones en redes sociales a través de @culturayeducacionush.