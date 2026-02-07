EMUSH 2026: Ushuaia recibió más de 160 proyectos y avanza en la selección de muralistas para la nueva edición

Iriarte alertó por una deuda de coparticipación que “superará los $10 mil millones” y dijo que peligran pagos clave en Ushuaia
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Sebastián Iriarte, advirtió que la quita y el retraso en el envío de fondos de coparticipación provincial al Municipio “ha crecido de manera abrupta en los últimos meses” y sostuvo que la situación ya amenaza la continuidad de servicios esenciales, como el pago a Agrotécnica Fueguina y el sostenimiento del transporte público de colectivos.