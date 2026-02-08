El “Bahía Agradable” toma la posta en la PANC y refuerza tareas clave en aguas antárticas

Bajo el mando del Capitán de Corbeta Leandro Ariel Bornancini, la unidad zarpó desde la Base Naval Ushuaia “Almirante Berisso” el 19 de enero para relevar al remolcador chileno ATF-60 “Lientur” y tomar formalmente la conducción de la etapa “Charlie”, iniciada el 23 de enero.

Balizamiento, buceo e inspecciones en Bahía Paraíso

En el sector de Bahía Paraíso, la tripulación desplegó una agenda técnica centrada en el mantenimiento de señales marítimas. Buzos de la unidad inspeccionaron y trabajaron sobre el sistema de balizamiento que sirve de guía a los buques que operan en las inmediaciones de la Base Antártica Conjunta Brown y la Base Antártica Conjunta Primavera, un punto sensible por la complejidad del entorno y la necesidad de minimizar riesgos operativos.

Un “brazo logístico” para la campaña de verano

El despliegue también incluyó maniobras y asistencia en Caleta Potter y Caleta Cierva, en apoyo a la Campaña Antártica de Verano. En paralelo, la dotación concretó una visita de cortesía a la base española Base Gabriel de Castilla, ubicada en el entorno de Isla Decepción, en una señal de cooperación y convivencia habitual entre programas antárticos.

De acuerdo con el esquema operativo previsto, el aviso permanecerá en el área hasta finales de febrero, consolidando el tramo “Charlie” de una patrulla que combina presencia, prevención y apoyo a la actividad científica en el continente blanco.