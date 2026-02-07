“Colonias en tu barrio”: el Municipio de Río Grande suma una semana de actividades itinerantes en los CCM

Con la premisa de acercar propuestas recreativas y de encuentro a distintos puntos de la ciudad durante el verano, la Municipio de Río Grande continúa con “Colonias en tu barrio”, una iniciativa itinerante que recorre los Centros Comunitarios Municipales (CCM) con actividades culturales, deportivas y recreativas para vecinas y vecinos de todas las edades.
07/02/2026ShelknamsurShelknamsur
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La propuesta se desarrolla bajo la modalidad de un CCM por día y no requiere inscripción previa: para participar, alcanza con acercarse al centro comunitario más cercano en el horario correspondiente.

Horarios y destinatarios

Personas adultas (desde 28 años): de 9 a 12.
Incluye acondicionamiento físico, yoga, zumba y talleres recreativos como pintura y costura.
Infancias de 6 a 11 años: de 15 a 17.
Habrá juegos y propuestas lúdicas pensadas para el disfrute y el encuentro.
Cronograma semanal

Lunes 9: CCM Chacra IV
Martes 10: CCM Malvinas Argentinas
Miércoles 11: CCM Aeropuerto
Jueves 12: CCM B° de las Aves
Viernes 13: CCM B° Perón

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la continuidad de este esquema busca garantizar el acceso igualitario a espacios recreativos y culturales, consolidando al verano como una oportunidad de integración y encuentro para la comunidad de Río Grande.

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