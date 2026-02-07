“Colonias en tu barrio”: el Municipio de Río Grande suma una semana de actividades itinerantes en los CCM

La propuesta se desarrolla bajo la modalidad de un CCM por día y no requiere inscripción previa: para participar, alcanza con acercarse al centro comunitario más cercano en el horario correspondiente.

Horarios y destinatarios

Personas adultas (desde 28 años): de 9 a 12.

Incluye acondicionamiento físico, yoga, zumba y talleres recreativos como pintura y costura.

Infancias de 6 a 11 años: de 15 a 17.

Habrá juegos y propuestas lúdicas pensadas para el disfrute y el encuentro.

Cronograma semanal

Lunes 9: CCM Chacra IV

Martes 10: CCM Malvinas Argentinas

Miércoles 11: CCM Aeropuerto

Jueves 12: CCM B° de las Aves

Viernes 13: CCM B° Perón

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la continuidad de este esquema busca garantizar el acceso igualitario a espacios recreativos y culturales, consolidando al verano como una oportunidad de integración y encuentro para la comunidad de Río Grande.