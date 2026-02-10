Río Grande: cambio de mando en la Brigada de Infantería de Marina Nº 5

La Corte dejó firme el juicio patrimonial contra Raimbault, exvicegobernador de Tierra del Fuego
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el juicio patrimonial contra Manuel Raimbault, quien se desempeñó como vicegobernador de Tierra del Fuego. Raimbault asumió el cargo el 17 de julio de 2008, tras la renuncia de Carlos Bassanetti, en medio de la gestión de Fabiana Ríos. Durante su mandato, aplicó el tope salarial constitucional que impide que los funcionarios cobren más que el gobernador. El Tribunal de Cuentas provincial consideró que esa medida había causado un perjuicio fiscal, y la justicia fueguina avaló el juicio. Raimbault presentó la queja ante la Corte a fines de 2025, intentando frenar la resolución. Sin embargo, la Corte decidió no analizar el fondo y rechazó la queja este último martes, dejando firme el fallo provincial.