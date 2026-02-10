Río Grande: cambio de mando en la Brigada de Infantería de Marina Nº 5

La unidad, con asiento en Río Grande desde 1947, se consolidó a lo largo de las décadas como un pilar en la defensa de la soberanía nacional y una referencia histórica y simbólica para la identidad local.

El acto se desarrolló en la Plaza de Armas del BIM Nº 5 y fue acompañado por el intendente Martín Perez, quien participó del traspaso de funciones en la Brigada de Infantería de Marina Austral. En ese marco, asumió como nuevo comandante el Sebastián Carrasco, en reemplazo del Alfredo Banegas.

Tras la ceremonia, el jefe comunal hizo entrega de un presente tanto a las autoridades salientes como a las entrantes, subrayando el compromiso permanente de la Infantería de Marina con el resguardo de la soberanía, la defensa del territorio y el acompañamiento a la comunidad riograndense.

También participaron del acto autoridades municipales, entre ellas el secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; y el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, en una jornada que volvió a poner en valor el vínculo histórico entre la institución y la ciudad.