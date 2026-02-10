Río Grande se prepara para la sexta edición de la Vuelta al Casco Viejo

ShelknamsurUshuaia05/02/2026
Cinco cruceros internacionales arribaron este miércoles a Ushuaia con 6.135 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, en una jornada que volvió a ubicar a la ciudad como una escala central dentro del circuito marítimo de la región.
ShelknamsurRío Grande 09/02/2026
El intendente Martín Perez visitó este martes el Centro Municipal de Bienestar de Personas Mayores “Papa Francisco”, donde compartió una tarde con las adultas y los adultos mayores que asisten diariamente al espacio y acompañó los preparativos de la presentación que realizarán durante los festejos del Carnaval.
ShelknamsurJudiciales 10/02/2026
La Justicia Federal se declaró incompetente y giró a la Corte Suprema el conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia. El Juzgado Federal de Ushuaia se declaró incompetente para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que el caso encuadra en su competencia originaria y exclusiva.
ShelknamsurUshuaia10/02/2026
Tal como estaba previsto, este martes comenzó a ingresar una masa de aire polar que ya se hace sentir en toda Tierra del Fuego, con un descenso sostenido de las temperaturas y condiciones típicamente invernales que se extenderían durante los próximos días.
ShelknamsurRío Grande 10/02/2026
En el marco de una ceremonia institucional, se llevó a cabo el acto oficial de cambio de mando de la Brigada de Infantería de Marina Nº 5, que contó con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de distintas instituciones de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 10/02/2026
El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Deportes de Río Grande, llevará adelante el próximo 1 de marzo la sexta edición de la Vuelta al Casco Viejo, una competencia que se consolidó como un clásico del calendario deportivo local y que convoca año tras año a corredoras y corredores de toda la provincia.
ShelknamsurJudiciales 11/02/2026
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el juicio patrimonial contra Manuel Raimbault, quien se desempeñó como vicegobernador de Tierra del Fuego. Raimbault asumió el cargo el 17 de julio de 2008, tras la renuncia de Carlos Bassanetti, en medio de la gestión de Fabiana Ríos. Durante su mandato, aplicó el tope salarial constitucional que impide que los funcionarios cobren más que el gobernador. El Tribunal de Cuentas provincial consideró que esa medida había causado un perjuicio fiscal, y la justicia fueguina avaló el juicio. Raimbault presentó la queja ante la Corte a fines de 2025, intentando frenar la resolución. Sin embargo, la Corte decidió no analizar el fondo y rechazó la queja este último martes, dejando firme el fallo provincial.
ShelknamsurRío Grande 11/02/2026
Durante cinco días, la ciudad fue escenario de una capacitación intensiva que reunió a investigadores, técnicos y especialistas de la Argentina y del exterior, con un objetivo concreto: mejorar las capacidades regionales para conservar aves playeras migratorias y reforzar el monitoreo ambiental en el extremo sur del continente.
ShelknamsurLegislatura 12/02/2026
En medio de la escalada institucional por la intervención del Puerto de Ushuaia, el legislador provincial Raúl Von der Thusen (bloque Somos Fueguinos) cuestionó el rol del Gobierno fueguino, puso la lupa sobre el trámite judicial del conflicto y advirtió que la falta de información oficial “oscurece” un tema que, por su valor estratégico, excede la coyuntura política.
ShelknamsurNacionales12/02/2026
El intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionó el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de la Nación. En un pronunciamiento centrado en el impacto sobre el empleo y las condiciones de trabajo, sostuvo que la iniciativa “suma incertidumbre e inseguridad” para quienes viven de su salario.