Río Grande se prepara para la sexta edición de la Vuelta al Casco Viejo

La prueba comenzará a las 10 horas y contará con un cupo máximo de 250 participantes, distribuidos en distintas categorías. La largada y la llegada se realizarán en la histórica Torre de Agua, ubicada en la intersección de las calles Lasserre y Fagnano, uno de los puntos más representativos del casco viejo riograndense.

La competencia tendrá una duración de una hora más una vuelta, con un circuito que recorrerá calles de la ciudad, y apunta a promover la actividad física, el deporte y la participación comunitaria, en una propuesta que ya forma parte de la identidad deportiva de Río Grande.

Las inscripciones se realizarán de manera online desde el martes 10 hasta el 20 de febrero, mediante el formulario web habilitado por el Municipio. Para completar el trámite, las y los participantes deberán adjuntar apto físico y foto o copia del DNI.

En cuanto a las categorías, estarán habilitadas: Juvenil (16 a 19 años), Elite (20 a 30 años), Master A (30 a 40 años), Master B (40 a 50 años), Master C (50 a 60 años) y Master D (60 a 70 años), garantizando la participación de personas de distintas edades y fomentando una competencia inclusiva.

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a sumarse, por sexto año consecutivo, a una iniciativa que refuerza el acceso al deporte y a hábitos de vida saludable, consolidándose como uno de los eventos deportivos más convocantes de la ciudad.