Lechman cuestiona el traspaso de YPF a Terra Ignis y advierte sobre riesgos millonarios para Tierra del Fuego

ShelknamsurDe interés 18/12/2025
Si te estás preguntando qué lavavajillas comprar para tu casa, esta guía te ayudará a comparar opciones y entender qué características marcan la diferencia en el día a día.
ShelknamsurDe interés 18/12/2025
La portabilidad numérica es un derecho. Por qué tener en cuenta la posibilidad del cambio de compañía móvil ayuda a tu economía
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
El beneficio, correspondiente al desarrollo del Ciclo Lectivo 2025, se instrumentó mediante acreditaciones en las tarjetas SUBE de los vecinos y vecinas alcanzados por el programa, según informó el Municipio de Río Grande.
ShelknamsurRío Grande 18/12/2025
El Municipio de Río Grande lanzó la convocatoria para participar de las Colonias de Verano 2026, una propuesta integral que incluye actividades recreativas y deportivas para niñas y niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores, durante la temporada estival.
ShelknamsurLegislatura 19/12/2025
La salida de YPF de Tierra del Fuego fue abordada este jueves a partir de las 13, durante una reunión realizada en la Legislatura provincial, donde la petrolera nacional participó por videoconferencia desde Buenos Aires en una exposición atravesada por problemas de conexión. No hubo directivos de la compañía presentes en la sala. Durante la presentación, funcionarios provinciales confirmaron que la operatoria de YPF en la provincia registra un déficit anual cercano a los USD 80 millones, situación que se mantiene al menos desde 2018. El dato fue expuesto por la ministra de Obras Públicas y Servicios, Gabriela Castillo, quien también integra el directorio de Terra Ignis Energía S.A. como representante de la provincia.
ShelknamsurRío Grande 21/12/2025
En medio de un escenario socioeconómico complejo y con la falta de subsidios del Gobierno nacional y del Gobierno provincial, el Municipio de Río Grande aseguró durante 2025 la continuidad del Boleto Estudiantil, un beneficio que permite viajar en transporte público de manera gratuita a estudiantes y docentes de distintos niveles.
ShelknamsurUshuaia21/12/2025
Este miércoles 24 de diciembre, el transporte público en Ushuaia funcionará con horario reducido por las Fiestas. Según informó Ushuaia Integral Sociedad del Estado, las líneas A y B tendrán sus últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10, con cierre de servicio a las 20.00. La línea D hará su último recorrido a las 18.00 y finalizará a las 19.30. En tanto, la línea C recorta su esquema: Ramal 1 (servicio 1) sale 18.30 y termina 19.15; Ramal 1 (servicio 2) sale 19.00 y finaliza 19.45; y el Ramal 3 comienza 18.40 y concluye 19.45. Tras esos horarios, no habrá más colectivos hasta el día siguiente por el regreso de las unidades a cabecera.
ShelknamsurRío Grande 21/12/2025
El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su aporte al desarrollo de pasantías educativas y prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. Durante 2025, un total de 215 jóvenes realizaron experiencias formativas en distintas áreas municipales, en articulación con instituciones como la UNTDF, Universidad Siglo XXI, UNPA, TECLAB, CPET y otros establecimientos de la ciudad.
ShelknamsurRío Grande 21/12/2025
El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.
ShelknamsurLegislatura 22/12/2025
A pocas horas de la labor parlamentaria en la Legislatura de Tierra del Fuego, prevista para las 14 horas de este lunes, y en un contexto en el que el traspaso de las áreas convencionales de hidrocarburos de YPF a la empresa estatal Terra Ignis no tuvo dictamen de comisión, aunque podría ser incorporado en esa instancia o tratado posteriormente sobre tablas en la sesión de las 17 horas, el legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) salió a cuestionar la iniciativa. Advirtió que la operación implicaría asumir un pasivo económico y ambiental millonario, sin que los legisladores cuenten con la documentación necesaria para evaluar su impacto real.