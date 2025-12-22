Lechman cuestiona el traspaso de YPF a Terra Ignis y advierte sobre riesgos millonarios para Tierra del Fuego

“Me parece una falta de respeto a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego acompañar algo así sin la documentación respaldatoria. Estamos comprando en 2025 un Falcon viejo que no tiene repuestos”, afirmó Lechman en declaraciones a Radio Provincia Ushuaia.

Un pasivo de USD 80 millones anuales y la comparación con la deuda de la OSEF

Según explicó el legislador, YPF declaró en su último balance que sus operaciones en Tierra del Fuego generan un pasivo cercano a los 80 millones de dólares anuales. De concretarse el traspaso, ese déficit pasaría a ser absorbido por la provincia.

“Hoy no podemos darle una solución a la OSEF, que tiene un pasivo de 40 o 42 millones de dólares anuales. Imagínense cargarle a todos los fueguinos otros 80 millones sin ningún tipo de garantía”, remarcó, al poner en duda la viabilidad financiera del acuerdo.

En ese sentido, consideró que acompañar el proyecto sin respaldo técnico y financiero sería “profundamente irresponsable”, especialmente teniendo en cuenta que Terra Ignis no cuenta con experiencia previa en el rubro hidrocarburífero.

Reclamos por la falta de información y la “letra chica”

Lechman sostuvo que la información brindada hasta el momento por el Ejecutivo provincial resulta insuficiente para adoptar una decisión de semejante magnitud. “Nos dieron un librito con ilustraciones, pero eso no es lo que necesitamos. Pedimos la letra chica y esa documentación no llegó”, afirmó.

Además, cuestionó que se invoque el carácter “secreto” de algunos aspectos del acuerdo. “No podemos comernos el versito del secreto. Quienes vamos a votar tenemos que hacerlo con conciencia, pero también con papeles”, subrayó.

Planta Orión: “YPF se queda con la caja y nos deja el pasivo”

Uno de los puntos más sensibles del planteo de Lechman fue el futuro de la planta Orión, que quedaría fuera del traspaso y continuaría bajo control de YPF. “Nos dejan los pozos agotados, con bajo nivel de productividad, y se quedan con la planta Orión, que es una caja extraordinaria”, cuestionó.

Según explicó, la planta no solo abastece de combustibles a los habitantes de Tierra del Fuego, sino que cumple un rol clave en toda la operatoria turística, incluyendo vuelos, transporte y logística, lo que la convierte en una fuente de ingresos diaria y sostenida.

El legislador recordó que ya había advertido sobre esta situación durante la renegociación de contratos en 2014, cuando presidía la Comisión 3 de la Legislatura. “Yo pedía que YPF hiciera un esfuerzo y cambiara la planta Orión de lugar, porque decíamos que en algún momento podía generar un gran disgusto a los ciudadanos de Ushuaia. No tuvimos eco. La premura era renovar las concesiones”, señaló.

“Diez u once años después, YPF se retira de la provincia, pero se queda con la planta Orión, que es una fuente de ingresos incalculable. No solo le vende combustible a los fueguinos, sino a toda la actividad turística. Se quedan con una caja maravillosa y nos dejan un pasivo más que interesante, no solo ambiental, sino también económico”, enfatizó.