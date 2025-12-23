Glaciares, humedales y bosques en el centro del debate: Lechman valoró que el proyecto de ampliación del ejido urbano no haya avanzado

El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) se refirió al proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia impulsado por Juan Carlos Pino y destacó que finalmente no haya sido presentado ni en la labor parlamentaria ni durante la sesión ordinaria, al considerar que se trata de una iniciativa que requiere mayor análisis y un debate profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. La propuesta, que no contaba con dictamen de comisión, tampoco fue tratada sobre tablas durante una de las últimas sesiones del año. Para Lechman, esta decisión permitió evitar una definición apresurada sobre una cuestión que involucra territorios sensibles desde el punto de vista ambiental, productivo y social.

unnamed (3)
En ese marco, Lechman destacó la decisión de su par Juan Carlos Pino de avanzar con el tratamiento del tema en el ámbito de la Comisión N.º 3 de Recursos Naturales, al considerar que ese es el espacio adecuado para discutir una iniciativa de esta magnitud y permitir que la ciudadanía participe en la definición de cómo debe crecer Ushuaia. Señaló que se trata de una discusión que excede el presente y obliga a pensar el desarrollo de la ciudad con una mirada responsable sobre el territorio y los recursos naturales, teniendo en cuenta a las próximas generaciones.

El planteo se dio luego de que el proyecto de ampliación del ejido urbano impulsado por Pino no fuera presentado ni en la labor parlamentaria ni tratado sobre tablas durante la quinta sesión ordinaria del lunes. Si bien la iniciativa había sido abordada previamente en comisión, no avanzó al recinto, lo que permitió postergar una definición que involucra aspectos sensibles del territorio fueguino.

Lechman subrayó que la eventual ampliación del ejido urbano alcanza áreas donde se concentran glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas, espacios estratégicos que cumplen un rol clave desde el punto de vista ambiental y que forman parte del equilibrio natural que rodea a la ciudad. En ese sentido, advirtió que las decisiones sobre el territorio no pueden tomarse de manera apresurada ni reducirse a una cuestión meramente administrativa.

El legislador reconoció que Ushuaia enfrenta un problema real vinculado al crecimiento poblacional y a la demanda de suelo, una situación que requiere respuestas concretas. Sin embargo, remarcó que ampliar límites sin planificación ni recursos disponibles no resuelve el problema de fondo y puede generar nuevos conflictos a futuro. “Es un problema serio el del espacio y también el de la planificación”, sostuvo.

Al marcar posiciones claras, Lechman fue enfático respecto de qué sectores no deberían ser incorporados sin un análisis integral. “El gran potencial de riqueza que tienen los valles tiene que tener un apartado, no debe estar dentro del ejido urbano, como tampoco debe estar ni Punta Paraná ni Puerto Almanza”, afirmó, al resaltar la necesidad de preservar zonas con valor ambiental, productivo y social propio.

En sus declaraciones, el parlamentario insistió en que el crecimiento de Ushuaia debe pensarse con equilibrio, contemplando el desarrollo urbano, la infraestructura disponible y el cuidado del entorno natural. Para ello, sostuvo que es indispensable un debate amplio, con información técnica, planificación real y participación de la comunidad.

“Yo no le escapo al debate”, concluyó el legislador de Somos Fueguinos, dejando en claro su disposición a discutir el futuro de la ciudad, pero marcando un límite frente a decisiones apresuradas que puedan comprometer el territorio y los recursos naturales.


Por ahora, el proyecto quedó sin tratamiento formal en el recinto. La discusión continúa abierta, con una premisa que comienza a consolidarse: definir cómo debe crecer Ushuaia exige responsabilidad, consenso y una visión de largo plazo que cuide el ambiente sin dejar de pensar en el desarrollo de la ciudad.

