Río Grande avanza con obras de hormigonado y refuerza el mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad

En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, la gestión municipal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desarrolla una nueva etapa de intervenciones que dan continuidad a una política orientada a la puesta en valor de la infraestructura urbana y al mantenimiento de las calzadas, acompañando el crecimiento sostenido de Río Grande.

Durante los últimos días, las tareas se concentraron en las intersecciones de Beauvoir y Ricardo Rojas; avenida 9 de Julio y Alberdi; Moyano, entre avenida 9 de Julio y Espora; Chubut, entre Viedma y Resistencia; y en el sector de Altos de la Estancia, en inmediaciones del shopping. A estas acciones se sumó el relleno con hormigón de los cordones de la dársena ubicada en la intersección de avenida Belgrano y Colón.

Desde el Ejecutivo local señalaron que estas obras permiten mejorar la durabilidad de las calzadas, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial, dando respuesta a demandas concretas de la comunidad y fortaleciendo la infraestructura en zonas de alto tránsito.

Asimismo, destacaron que la continuidad de este tipo de trabajos es posible gracias a una planificación ordenada, al uso eficiente de los recursos municipales y al compromiso permanente de los trabajadores, factores que permiten sostener en el tiempo un plan integral de mantenimiento urbano.

De acuerdo a lo informado, en los próximos días las tareas se extenderán a otras arterias de la ciudad, priorizando sectores de mayor circulación y accesos a los barrios. De esta manera, la gestión del intendente Martín Perez ratifica su objetivo de consolidar una Río Grande más segura, ordenada y con infraestructura acorde a su desarrollo, poniendo el foco en la mejora de la calidad de vida de las y los riograndenses.