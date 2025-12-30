Río Grande avanza con obras de hormigonado y refuerza el mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad

Con recursos propios y una planificación sostenida en el tiempo, el Municipio de Río Grande continúa ejecutando trabajos de hormigonado y mantenimiento vial en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y fortalecer la seguridad de vecinos y vecinas.

Río Grande 30/12/2025ShelknamsurShelknamsur
photo_5087140281534057583_y-1
Copiar Código AMP

En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, la gestión municipal, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desarrolla una nueva etapa de intervenciones que dan continuidad a una política orientada a la puesta en valor de la infraestructura urbana y al mantenimiento de las calzadas, acompañando el crecimiento sostenido de Río Grande.

Durante los últimos días, las tareas se concentraron en las intersecciones de Beauvoir y Ricardo Rojas; avenida 9 de Julio y Alberdi; Moyano, entre avenida 9 de Julio y Espora; Chubut, entre Viedma y Resistencia; y en el sector de Altos de la Estancia, en inmediaciones del shopping. A estas acciones se sumó el relleno con hormigón de los cordones de la dársena ubicada en la intersección de avenida Belgrano y Colón.

Desde el Ejecutivo local señalaron que estas obras permiten mejorar la durabilidad de las calzadas, optimizar la circulación vehicular y reforzar la seguridad vial, dando respuesta a demandas concretas de la comunidad y fortaleciendo la infraestructura en zonas de alto tránsito.

Asimismo, destacaron que la continuidad de este tipo de trabajos es posible gracias a una planificación ordenada, al uso eficiente de los recursos municipales y al compromiso permanente de los trabajadores, factores que permiten sostener en el tiempo un plan integral de mantenimiento urbano.

De acuerdo a lo informado, en los próximos días las tareas se extenderán a otras arterias de la ciudad, priorizando sectores de mayor circulación y accesos a los barrios. De esta manera, la gestión del intendente Martín Perez ratifica su objetivo de consolidar una Río Grande más segura, ordenada y con infraestructura acorde a su desarrollo, poniendo el foco en la mejora de la calidad de vida de las y los riograndenses.

Últimos artículos
descarga

Alerta por el Glaciar Ojo del Albino: recomiendan evitar el acercamiento

Shelknamsur
De interés 30/12/2025

En las últimas semanas, autoridades provinciales y guías de montaña advirtieron sobre el estado de inestabilidad del Glaciar Ojo del Albino, donde se registraron grietas, fisuras y desprendimientos de hielo. El recorrido requiere una buena preparación física y tener en cuenta las adversidades climáticas que presenta este verano en Tierra del Fuego, con viento, lluvia, agua-nieve y bajas temperaturas. El recorrido hasta el sector es una travesía de montaña de dificultad nivel 4 (difícil), con una distancia aproximada de 17 kilómetros ida y vuelta.

unnamed (4)

"Se fue Chiquito Martínez, quizás el último gran peronista de TDF"

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.

photo_5089392081347742544_y-2 (1)

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

photo_5087140281534057592_y-1

Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

Shelknamsur
Nacionales30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

Te puede interesar
unnamed (4)

"Se fue Chiquito Martínez, quizás el último gran peronista de TDF"

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.

photo_5089392081347742544_y-2 (1)

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

Lo más visto
UISE-960x675

Transporte público en Ushuaia: el 24 de diciembre habrá servicio reducido y las últimas salidas serán a las 18.10

Shelknamsur
Ushuaia21/12/2025

Este miércoles 24 de diciembre, el transporte público en Ushuaia funcionará con horario reducido por las Fiestas. Según informó Ushuaia Integral Sociedad del Estado, las líneas A y B tendrán sus últimas salidas desde la Rotonda del Indio a las 18.10, con cierre de servicio a las 20.00. La línea D hará su último recorrido a las 18.00 y finalizará a las 19.30. En tanto, la línea C recorta su esquema: Ramal 1 (servicio 1) sale 18.30 y termina 19.15; Ramal 1 (servicio 2) sale 19.00 y finaliza 19.45; y el Ramal 3 comienza 18.40 y concluye 19.45. Tras esos horarios, no habrá más colectivos hasta el día siguiente por el regreso de las unidades a cabecera.

COLE (1)

Río Grande fue reconocido por impulsar pasantías educativas: 215 estudiantes participaron durante 2025

Shelknamsur
Río Grande 21/12/2025

El Municipio de Río Grande recibió un reconocimiento por su aporte al desarrollo de pasantías educativas y prácticas profesionalizantes destinadas a estudiantes de nivel secundario y superior. Durante 2025, un total de 215 jóvenes realizaron experiencias formativas en distintas áreas municipales, en articulación con instituciones como la UNTDF, Universidad Siglo XXI, UNPA, TECLAB, CPET y otros establecimientos de la ciudad.

MERCADO-1 (1)

Mercado Navideño en Río Grande: cordero a $10.500 el kilo y una canasta de ofertas para la mesa de fin de año

Shelknamsur
Río Grande 21/12/2025

El Mercado Navideño abre sus puertas en Río Grande este domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670), con una batería de precios para las fiestas: cordero fresco a $10.500 el kilo, 2 maples de huevos comunes a $11.000 y 2 maples XL a $13.000; 3 kg de pata muslo a $9.600, pollo entero a $3.900 el kilo, chorizo de pollo a $7.990 el kilo y arrollado de pollo a $20.000. También habrá frutas y verduras a valores promocionales —papa $990, cebolla $1.190, zanahoria $1.390, zapallitos $1.990, ananá $4.900, banana $2.900, naranja $2.390 y manzana $2.750— y presencia de Papá Noel de 15 a 18 para recibir a las familias.

photo_5033082684980267819_y-1

El Banco de Tierra del Fuego lanzó nuevas líneas para aliviar el endeudamiento de las familias

Shelknamsur
De interés 30/12/2025

En medio de un escenario económico marcado por tasas elevadas y mayores restricciones al financiamiento, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) anunció un paquete de medidas orientadas a descomprimir la situación financiera de individuos y familias de la provincia. La iniciativa apunta a ordenar deudas, extender plazos y mejorar condiciones crediticias, con especial foco en quienes hoy enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos.

multimedia.normal.ac6bdcf36eb36d

Ushuaia refuerza la prohibición total de pirotecnia y recuerda las sanciones vigentes

Shelknamsur
Ushuaia30/12/2025

La Municipalidad de Ushuaia reiteró a la comunidad que continúa plenamente vigente la Ordenanza N.º 971, que prohíbe de manera expresa la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta y uso de todo tipo de pirotecnia y cohetería en el ejido urbano, tanto en operaciones mayoristas como minoristas, independientemente de que se trate de productos de venta libre o de fabricación autorizada.

photo_5087140281534057592_y-1

Martín Perez rechazó las declaraciones de Milei sobre Malvinas y advirtió que “debilitan una política de Estado”

Shelknamsur
Nacionales30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó un enérgico rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei realizadas al diario británico The Telegraph, donde sostuvo que las Islas Malvinas “tienen que ser argentinas cuando los isleños lo deseen”. Para el jefe comunal, se trata de un posicionamiento “grave desde lo político, lo jurídico y lo histórico”, que erosiona una de las políticas de Estado más sensibles y consensuadas de la Argentina.

photo_5089392081347742544_y-2 (1)

Martín Perez despidió a Esteban “Chiquito” Martínez y destacó su legado como “el intendente más transformador de la historia de Río Grande”

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a quien definió como “el intendente más transformador de la historia de nuestra ciudad”, al tiempo que puso en valor un legado político, social e institucional que marcó un antes y un después en el desarrollo de la comunidad riograndense.

unnamed (4)

"Se fue Chiquito Martínez, quizás el último gran peronista de TDF"

Shelknamsur
Río Grande 30/12/2025

- Así se refirió el legislador Jorge Lechman al fallecimiento de Esteban “Chiquito” Martínez, a través de su cuenta de X. Martínez, quien fuera intendente de Río Grande en cuatro períodos consecutivos desde 1983 y luego concejal y diputado nacional, fue un referente indiscutido del peronismo fueguino.