Río Grande reforzó la vacunación y desparasitación de mascotas con más de 350 aplicaciones en una jornada

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, concretó este sábado 27 de septiembre una nueva jornada de vacunación antirrábica y desparasitación en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520.

VACUNA-1 (1)
Durante la actividad, se aplicaron 150 dosis de vacunas antirrábicas y se entregaron 211 dosis de antiparasitarios a perros y gatos, un número que refleja la respuesta de la comunidad y el interés creciente en cuidar la salud de las mascotas.

Desde el área remarcaron la importancia de mantener al día la vacunación, la desparasitación y los controles periódicos como parte del compromiso de cada vecino con una convivencia más segura. “El cuidado animal no es solo una responsabilidad individual, sino un deber compartido entre la comunidad y el Estado”, subrayaron.

Estas jornadas se sostienen en el tiempo como parte de una política municipal que apunta a la tenencia responsable y al bienestar animal, entendiendo que prevenir enfermedades zoonóticas significa también proteger la salud de toda la población.

El Ejecutivo presentó el Presupuesto 2026 con foco en servicios, asistencia social e infraestructura

Río Grande 30/09/2025

En medio de la incertidumbre económica nacional, el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2026, que asciende a 173 mil millones de pesos. La iniciativa prioriza la sostenibilidad de los servicios públicos, el fortalecimiento de la asistencia social y la ejecución de obras con fondos propios, tras la suspensión de transferencias nacionales para infraestructura desde diciembre de 2023.

Río Grande despliega un plan de embellecimiento urbano en avenidas y espacios públicos

Río Grande 29/09/2025

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, avanza con un amplio plan de embellecimiento que ya se hace visible en distintos sectores de la ciudad. Las tareas incluyen pintura, limpieza, parquizado y puesta en valor de boulevards y puntos de encuentro, con el objetivo de mejorar el entorno urbano que disfrutan diariamente las vecinas y los vecinos.

