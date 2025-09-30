Río Grande reforzó la vacunación y desparasitación de mascotas con más de 350 aplicaciones en una jornada

Durante la actividad, se aplicaron 150 dosis de vacunas antirrábicas y se entregaron 211 dosis de antiparasitarios a perros y gatos, un número que refleja la respuesta de la comunidad y el interés creciente en cuidar la salud de las mascotas.

Desde el área remarcaron la importancia de mantener al día la vacunación, la desparasitación y los controles periódicos como parte del compromiso de cada vecino con una convivencia más segura. “El cuidado animal no es solo una responsabilidad individual, sino un deber compartido entre la comunidad y el Estado”, subrayaron.

Estas jornadas se sostienen en el tiempo como parte de una política municipal que apunta a la tenencia responsable y al bienestar animal, entendiendo que prevenir enfermedades zoonóticas significa también proteger la salud de toda la población.