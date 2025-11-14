Perez advirtió que la nueva normativa nacional pone en riesgo 400 empleos industriales en Río Grande

ShelknamsurDe interés 12/11/2025
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) abrió el período de preinscripción para el ciclo académico 2025, un proceso que se extenderá desde el 17 de noviembre hasta el 17 de diciembre, a través del sitio oficial de la institución. Durante ese lapso, quienes deseen comenzar una carrera universitaria podrán completar el formulario digital y avanzar con la presentación de documentación en las sedes de Ushuaia y Río Grande.
ShelknamsurRío Grande 12/11/2025
El dispositivo “Salud Más Cerca” continúa desplazándose por los distintos comedores de Río Grande con un objetivo claro: acercar el sistema de salud a cada comunidad, fortaleciendo las acciones de promoción, prevención y cuidado integral de las vecinas y los vecinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, sostiene una presencia territorial constante que busca reducir barreras de acceso y garantizar una atención directa en los espacios donde más se necesita.
ShelknamsurMundo12/11/2025
Las tarjetas de criptomonedas son instrumentos de pago que funcionan igual que una tarjeta de prepago y permiten usar tus criptomonedas para realizar los pagos usuales de tu vida diaria. Este tipo de solución representa un puente concreto entre el ecosistema digital y la economía tradicional, eliminando las barreras que antes dificultaban el uso cotidiano de activos como Bitcoin, Ethereum o stablecoins.
ShelknamsurDe interés 12/11/2025
¿Te cuesta dormir? ¿Vivís con ansiedad de “modo avión activado” aunque no estés volando a ningún lado? ¿Te gustaría incorporar un ritual nocturno que no incluya scrollear hasta el abismo de TikTok? Bienvenida al club. Y bienvenida al mundo de las gomitas de CBD, una forma rica, legal y relajante de decirle “bajá un cambio” a tu cuerpo.
ShelknamsurRío Grande 12/11/2025
Con una fuerte impronta comunitaria y un clima cargado de emoción, Río Grande rindió homenaje este fin de semana a los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, un legado que marcó la historia educativa, cultural y espiritual del país y que en Tierra del Fuego dejó una huella imborrable.
ShelknamsurLegislatura 13/11/2025
La reciente presentación del proyecto de Salario Básico Universal elaborado por ATE —una propuesta que busca unificar el piso salarial del Estado, eliminar diferencias entre escalafones y alinear los haberes con el costo de vida real— volvió a instalar el debate sobre la situación salarial dentro de la administración pública fueguina. En ese contexto, los legisladores Jorge Lechman y Raúl Von Der Thusen, recibieron al secretario general del gremio, Carlos Córdoba, para analizar los puntos centrales del proyecto, acompañado por parte de la comisión directiva.
ShelknamsurLegislatura 13/11/2025
ATE presentó oficialmente en la Legislatura un proyecto para establecer un Básico Universal para toda la administración pública, una propuesta que vuelve a colocar en discusión las diferencias salariales entre los escalafones del Estado y que deberá ser tratada en comisión cuando comience el análisis del Presupuesto 2026.
ShelknamsurPolítica13/11/2025
En Buenos Aires, el intendente Martín Perez avanzó en un acuerdo institucional que marca un antes y un después en la articulación de políticas públicas vinculadas a los derechos humanos. El jefe comunal firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, encabezado por su máxima autoridad, la doctora Stella Maris Martínez, que apunta a diseñar e implementar acciones conjuntas destinadas a potenciar la promoción y protección de los derechos en todo el país.
ShelknamsurPolítica14/11/2025
El intendente Martín Pérez encendió una fuerte señal de alarma tras la resolución publicada este jueves por el Gobierno nacional, que altera los procesos productivos de los celulares fabricados en Tierra del Fuego. Según advirtió, la medida podría derivar en la pérdida de al menos 400 puestos de trabajo y agravar el cuadro económico que ya golpea a Río Grande.
ShelknamsurLegislatura 14/11/2025
En una extensa reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General Nº 1, Economía Nº 2 y Salud Pública Nº 5, los Legisladores resolvieron una batería de dictámenes que abarcan desde políticas juveniles hasta cesiones de infraestructura urbana y adhesiones a normativas nacionales vinculadas a la salud.