Río Grande celebró los 150 años de la obra salesiana con dos jornadas de fe, arte y tradición

Con una fuerte impronta comunitaria y un clima cargado de emoción, Río Grande rindió homenaje este fin de semana a los 150 años de la llegada de los Salesianos a la Argentina, un legado que marcó la historia educativa, cultural y espiritual del país y que en Tierra del Fuego dejó una huella imborrable.

El Municipio acompañó las celebraciones organizadas junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES) y las empresas TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, en una propuesta que convocó a cientos de familias y puso en valor la identidad salesiana que atraviesa a generaciones de riograndenses.

Las actividades comenzaron el sábado 8 de noviembre con la Misa Central en el atrio del Santuario de María Auxiliadora, un encuentro que unió tradición y devoción bajo el espíritu de Don Bosco. La ceremonia abrió una jornada que combinó expresiones de fe con propuestas artísticas de gran despliegue.

La Orquesta Municipal Kayén ofreció un repertorio especialmente preparado para la ocasión, en una interpretación de la Misa Criolla que reunió a más de 100 artistas en escena. Participaron el Coro Kaupén del ISES bajo la dirección de Juanjo Ruano, el Grupo Coreográfico Atahualpa dirigido por Cora Leguina y el Ballet Flor de Ceibo bajo la conducción de Anahí Estrada. La puesta integró música, danza y narración visual, ofreciendo al público una experiencia profundamente emotiva y cargada de simbolismo.

El domingo 9, la conmemoración se trasladó al Templo Don Bosco, donde nuevamente la Misa Criolla resonó en una versión musical destacada por la calidad de sus intérpretes locales. Fue una jornada donde el arte y la espiritualidad volvieron a entrelazarse, reafirmando el valor del legado salesiano en la vida cotidiana de la ciudad.

A través de esta celebración, el Municipio de Río Grande renovó su compromiso con la historia e identidad local, acompañando a instituciones que, como la Misión Salesiana, han desempeñado un rol clave en la formación educativa, cultural y social de la comunidad a lo largo de más de un siglo.

