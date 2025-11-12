La UNTDF abre la preinscripción 2025: del 17 de noviembre al 17 de diciembre se podrán iniciar los trámites online

La casa de estudios fueguina se caracteriza por una propuesta académica diversa, vinculada al desarrollo regional, la inclusión y la calidad formativa. Con presencia en las dos principales ciudades de la provincia, la Universidad Pública ofrece carreras en Ciencias Sociales, Educación, Ambiente, Tecnología, Economía y otras áreas estratégicas que buscan dar respuesta a los desafíos contemporáneos del territorio austral.

Cada plan de estudios está orientado a formar profesionales críticos, capaces de intervenir en problemáticas actuales y participar en procesos de transformación social, tanto en Tierra del Fuego como en el resto del país. A ello se suma la fuerte apuesta institucional por la investigación, la extensión y la vinculación comunitaria, que permite que las y los estudiantes se integren a proyectos interdisciplinarios, prácticas profesionales y actividades de divulgación científica. Esa articulación –entre formación académica y compromiso territorial– consolida a la UNTDF como una opción destacada para quienes buscan una educación de calidad, con mirada local y proyección global.

Una vez realizada la preinscripción online, las personas deberán presentar la documentación en forma presencial, sin turno previo, en los siguientes días y horarios:

Campus Ushuaia

Yrigoyen 879

Horario: 10 a 19

Campus Río Grande

Thorne 302

Horario: 10 a 19

Documentación requerida:

• DNI original y copia

• Dos fotos tipo carnet (4x4 cm)

• Certificado de título secundario en trámite, o título secundario (original y copia)

• Certificación de materias cursadas en otras instituciones universitarias (si corresponde)

Ingreso para mayores de 25 años sin título secundario

En el marco del Artículo Nº 7 de la Ley Nacional 24.541 de Educación Superior, las personas mayores de 25 años que no hayan completado el nivel secundario podrán preinscribirse para rendir un examen de Lengua y Matemática, requisito indispensable para el ingreso. Para más información, la UNTDF recomienda consultar en las sedes o comunicarse mediante los canales oficiales.